Sigrid Kaag somber over coronascenario ondanks uitspraken avondklok

Waar demissionair minister Sigrid Kaag vrijdag nog overduidelijke pleitte voor het afschaffen van de avondklok, is zij nu een stuk minder optimistisch. Volgens Kaag zijn „de cijfers zijn niet erg hoopgevend”.

Kaag doet deze uitspraak vandaag en daarmee is haar toon heel anders dan afgelopen vrijdag. De demissionair D66-minister wilde met het zicht op de zomerperiode af van de avondklok. Ook vindt zij het belangrijk dat er geluisterd wordt naar berichten uit de maatschappij. En naar de verhalen van burgemeesters en de problemen met handhaving. Ondanks zegt zij vandaag: „Het wetenschappelijk beeld is altijd leidend.”

Hoge scholen

Ook Kaags D66-collega Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) draait haar uitspraken terug. Afgelopen vrijdag sprak de minister over het deels openen van het hoger onderwijs. Vandaag neemt ze haar woorden terug en ziet ze dit op korte termijn niet gebeuren. Over een eventuele stip aan de horizon doet ze nog geen uitspraken.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge biedt ons weinig perspectief voor de komende tijd. Hij ziet amper ruimte voor versoepelingen. „Op de korte termijn is het perspectief eigenlijk heel zorgelijk en onzeker”, vertelde hij. Als het aan De Jonge ligt, gaat het allemaal echt wat langer duren. Hij ziet pas mogelijkheden als de meeste mensen één of twee keer zijn gevaccineerd.

Geen afschaffing avondklok

Vanavond is er wederom een persconferentie over de komende periode. De verwachting is dat er geen versoepelingen komen voor het hoger onderwijs en de terrassen. Ook is bekend dat de meivakantie in het buitenland er dit jaar niet inzit. En de avondklok wordt wederom verlengd. Die gaat waarschijnlijk van 21.00 uur naar 22.00 uur.

Vooralsnog lijkt het erop dat de basis- en middelbare scholen open blijven. Maar daar zijn ook de nodige onzekerheden over volgens demissionair onderwijsminister Arie Slob. Het aantal besmettingen onder kinderen loopt voorzichtig op.