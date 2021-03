De Jonge mag uit thuisquarantaine na negatieve coronatest

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) mag na vier dagen weer uit thuisquarantaine. Hij moest vanaf de verkiezingsdag, woensdag, binnenblijven nadat hij via de app CoronaMelder een melding kreeg van mogelijk contact met een besmet persoon. Gisteravond bleek dat hij zelf niet besmet was, schrijft hij op Twitter.

De minister liet woensdag weten geen klachten te hebben. Diezelfde dag liet hij zich testen en gisteren weer. Woensdag was overigens niet zijn geluksdag: bij het stemmen kwam hij aan met een verlopen paspoort en zonder rijbewijs. Toen hij eenmaal gestemd had met een geldig paspoort, moest hij meteen in quarantaine.



Na een melding in CoronaMelder, een 1e test diezelfde dag én thuisquarantaine, kreeg ik gisteravond de uitslag van test 2. Uitslag: ‘negatief’. Complimenten aan iedereen bij @GGDGHORNL voor de strakke organisatie. Nu weer de deur uit en dus op naar het Catshuis. pic.twitter.com/Vh8AlRqUXy — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 21, 2021

De Jonge aanwezig bij Catshuis-overleg

Vanmiddag staat er een overleg gepland op het Catshuis, waar De Jonge dankzij de negatieve coronatest dus bij kan zijn. Daar wordt, zoals bijna altijd, informeel gesproken over de coronamaatregelen. Besluiten worden later gemaakt en dinsdag bekendgemaakt tijdens de persconferentie van De Jonge en demissionair premier Mark Rutte.

Maar de kans is vrij klein dat er versoepelingen aangekondigd worden, hebben ingewijden al laten weten. Eerder genoemde versoepelingen, zoals het openen van de terrassen rond Pasen, zijn hoogstwaarschijnlijk van de baan.

Tijdens de vorige persconferentie over corona zei De Jonge ook dat hogescholen en universiteiten mogelijk studenten weer deels kunnen toelaten. Ook zou er wellicht meer ruimte komen voor de detailhandel. Verder zou het kabinet met een nieuw reisadvies komen voor de meivakantie en mogelijk ook de zomervakantie.



Ik begrijp het, maar dit is toch voor o.a. de horeca niet meer vol te houden? Als het in april warmer wordt, dan gaat men de parken opzoeken. Liever gecontroleerd op het terras, dan een overvol park. #catshuis #OMT https://t.co/zv1cO4TgUI — benjamin (@benjamin100) March 21, 2021

Kaag: ‘Avondklok moet er snel af’

Ondanks de oplopende besmettingen – de afgelopen dagen stegen die tot boven de 7000 – wordt ook in de politiek de roep om versoepelingen groter. Zo zei Sigrid Kaag (D66) dat de avondklok „er heel snel af moet”, omdat de naleving ervan moeilijker wordt zodra de zomertijd ingaat. Dat is vanaf volgend weekend. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) was vorige week ook optimistisch dat het hoger onderwijs weer deels open kan eind deze maand.

En vanuit de maatschappij klinkt de vraag om versoepelingen al erg lang. Maar ook die wordt steeds luider. Het aantal studenten met depressies en burn-outs neemt bijvoorbeeld toe, en bij horecaondernemers staat het water tot de lippen. Het afwegen van die belangen met de oplopende coronacijfers is voor het kabinet een „duivels dilemma”, melden ingewijden.