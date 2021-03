Vladimir Poetin, de president van Rusland, zal vandaag zijn eerste vaccinatieprik in z’n arm voelen. Maar welk vaccin is het? Een ding is in elk geval zeker: we zullen er nooit achterkomen, maar AstraZeneca is het in elk geval niet.

De Russische president Vladimir Poetin wordt vandaag ingeënt tegen het coronavirus, maar het blijft geheim welk vaccin hij krijgt. Het Kremlin wil alleen kwijt dat het gaat om een middel dat in Rusland is ontwikkeld.

Russia will not disclose name of vaccine which Putin will take: Kremlin https://t.co/Q9pbQ2lAAC

Rusland heeft inmiddels drie vaccins van eigen bodem goedgekeurd. Het gaat onder meer om Spoetnik-V, dat ook in andere landen wordt gebruikt. „We zeggen bewust niet welk vaccin de president krijgt”, zei een woordvoerder van het Kremlin, die opmerkte dat „alle drie de Russische vaccins betrouwbaar en effectief zijn”. De twee andere mogelijke vaccins heten EpiVacCorona en CoviVac.

Two other Russian vaccines, EpiVacCorona and CoviVac, have also received regulatory approval before completing late-stage trials necessary to ensure their safety and effectiveness

Putin's spokesman Dmitry Peskov also wouldn't say which one of the three Putin will take on Tuesday

