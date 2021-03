Vanavond weer een persconferentie: wat kunnen we verwachten?

Vandaag is het exact een jaar geleden dat (inmiddels demissionair) minister-president Mark Rutte de ‘intelligente lockdown’ afkondigde. Inmiddels zijn we heel wat maatregelen en persconferenties verder, en ook vanavond kunnen we om 19.00 uur weer horen wat Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge voor ons in petto hebben. Wat kunnen we verwachten?

Hopelijk kunnen we met Pasen versoepelen, waren de hoopgevende woorden van demissionair premier Mark Rutte tijdens de vorige persconferentie van 8 maart. Er werd gesproken over mogelijke openingen van terrassen, één keer per week fysiek les voor studenten in het hoger onderwijs en weer twee bezoekers thuis in plaats van één. Maar twee weken later blijken deze beloftes te voorbarig.

De welbekende besmettingscijfers en de toename van het aantal mensen dat dagelijks wordt opgenomen in het ziekenhuis, zorgen ervoor dat de vooruitzichten „zorgelijk en onzeker” zijn. Dat zei De Jonge vanochtend. De ruimte om een aantal regels los te laten, „is buitengewoon beperkt”, omdat het met de cijfers „niet de goede kant op gaat”.

De lockdown zal worden verlengd en het kabinet gaat niet tot nauwelijks versoepelen. Pas op de langere termijn is daar echt ruimte voor. „We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om te zorgen dat we dat virus onder de duim houden”, benadrukte De Jonge. Wat kunnen we verder verwachten?

De avondklok

Allereerst de avondklok: die gaat volgende week woensdag van 21.00 uur naar 22.00 uur. Dat is makkelijker te handhaven. Zeker nu de zomertijd en de Ramadan eraan komt, zei burgemeester Hubert Bruls namens het Veiligheidsberaad gisteren. Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kan zich daar wel in vinden. Ook wordt van de CDA-minister een einddatum verwacht waarop we afscheid kunnen nemen van deze maatregel. De tijd dringt, want de avondklok was een middel dat als eerste weer van tafel zou moeten.

Scholen

En dan de scholen. Demissionair onderwijsminister Arie Slob hoopt dat de basis- en middelbare scholen open kunnen blijven. Vooralsnog kan dat nog, maar het aantal besmettingen loopt ook onder kinderen op. „Fingers crossed“, zegt Slob.

Slob zegt dat het aantal besmettingen onder kinderen in absolute aantallen nog relatief laag. Wel houdt hij een slag om de arm: „Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren.” Dat de besmettingscijfers onder kinderen van 0 tot 12 jaar toenemen, komt volgens Slob ook doordat meer kinderen zich laten testen. De testrichtlijnen voor kinderen in die leeftijd zijn inmiddels aangescherpt. Ook bij lichte klachten moeten zij zich laten testen. Bij een positieve uitslag moet de hele klas minstens vijf dagen in quarantaine, tenzij kinderen in groepjes werken die op anderhalve meter van elkaar vandaan zitten.

Reisadvies

Het advies om niet naar het buitenland op vakantie te gaan blijft nog zeker tot half mei van kracht, meldden Haagse bronnen gisteren. Het kabinet had beloofd vanavond tijdens de persconferentie duidelijkheid te geven over de reismogelijkheden in de meivakantie. Het huidige negatieve reisadvies voor de hele wereld loopt tot half april.

Ook een positief geluid tijdens de persconferentie

Rutte en De Jonge zullen naar alle waarschijnlijkheid vanavond ook met een positieve boodschap komen, omdat de aanhoudende maatregelen voor veel mensen een teleurstelling zal zijn. Over acht tot tien weken zal iedere volwassene die dat wil, minstens eenmaal geprikt zijn met het coronavaccin. Dat betekent dat er dan wel versoepelingen mogelijk zijn. ‘Nog even volhouden’ en ‘er is nu echt licht aan het eind van de tunnel’ zal vanavond waarschijnlijk het credo zijn.

De persconferentie van Rutte en de Jonge is vanavond vanaf 19.00 uur live op deze site te volgen.