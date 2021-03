Kaag wil af van avondklok, zeker nu de zomertijd eraan komt

Demissionair minister Sigrid Kaag wil zo snel mogelijk af van de avondklok. Zeker nu de zomertijd eraan komt, is het volgens de D66-leider steeds moeilijker om je aan de avondklok te houden.

Het kabinet gaat de komende dagen kijken of er nog versoepelingen inzitten wat betreft maatregelen rondom het coronavirus. De avondklok is de topfavoriet om als eerste te worden geschrapt. Deze geldt vanaf 23 januari en is actief tussen 21.00 uur en 4.30 uur ’s avonds en ’s nachts.

D66 wil ‘verbreding van aanpak’ coronacrisis

D66 werd tijdens de verkiezingen deze week de tweede partij van Nederland. Grote winnares Kaag zegt tegen de NOS dat D66 graag een „verbreding van de aanpak wil”. Ook meent ze dat, nu D66 één van de belangrijkste partijen is, haar partij meer inspraak moet hebben in de aanpak van de coronacrisis.

Volgens Kaag moet de avondklok „er heel snel af”, omdat volgende week zondag de zomertijd ingaat. Dan wordt het, zeker voor jonge mensen, nog lastiger om je daar aan te houden. Het is echter maar de vraag of er inderdaad versoepelingen komen. Demissionair Minister Ferd Grapperhaus zei dat het aantal dagbesmettingen inmiddels is opgelopen tot boven de 7400. Dat is het hoogste aantal sinds begin januari. Hij loopt daarmee vooruit op de RIVM-cijfers die vanmiddag bekend worden gemaakt.

Grapperhaus behoedzaam, avondklok op schavot

„Ik sta hier niet in een ontspannen stemming van: laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. We moeten echt heel behoedzaam zijn”, zegt Grapperhaus. Die is daarmee een stuk voorzichtiger dan Kaag, en wijst ook naar de situatie in Parijs. Daar ontvluchten veel inwoners de stad nu de lockdown eraan komt.

Ook Tamara van Ark van de VVD is niet voor versoepelingen. „Ik was vorige week in een ziekenhuis om met verpleegkundigen te praten. Achter me gingen de piepjes af. Dat is wel de realiteit.”

Ondanks dat wil D66 versoepelingen, omdat „de rek eruit is”. De avondklok bleek een ruime week geleden al niet meer populair: bijna de helft van de Nederlanders is tegen de avondklok. Geert Wilders mopperde dat „de avondklok vaker verlengd is dan de musical Soldaat van Oranje”. Hierin is de PVV-leider een medestander van Kaag.

Dinsdag weer een persconferentie

Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie. Mogelijk staat deze in het teken van de avondklok. Eerder liet demissionair premier Rutte weten dat horeca rond 31 maart mogelijk weer open kan.



