Instagram haalt account van Martijn Koning korte tijd offline

Instagram heeft het account van Martijn Koning vandaag enkele uren offline gehaald. Dat laat de cabaretier vandaag weten. Of het te maken heeft met zijn optreden bij Jinek van afgelopen donderdag is niet duidelijk. „Ze nemen contact op”, zegt Koning.

Eerder meldde De Telegraaf dat Koning zijn account, waarop hij door ruim 23.000 mensen wordt gevolgd, zelf offline had gehaald. Maar het bleek Instagram zelf te zijn die het account uit te lucht haalde. „Hello Telegraaf en alle mensen, ik heb niks verwijderd maar Instagram heeft mijn account verwijderd. Geen idee waarom. Ze nemen contact op. Fijne zondag :)”, twittert de komiek.



Accounts kunnen worden verwijderd als gebruikers de regels van het platform schenden. Maar welke regels Koning zou hebben overtreden is niet duidelijk. Er zouden volgens het Algemeen Dagblad wel klachten over hem zijn ingediend. Facebook, het moederbedrijf van Instagram zegt de kwestie te onderzoeken. Inmiddels is het account van de cabaretier weer in de lucht

Roast

Tijdens de talkshow van Eva Jinek afgelopen donderdag hield Koning een roast over Thierry Baudet, die daar te gast was. Hij refereerde onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. De FVD-voorman werd daar zo boos om, dat hij voortijdig de show verliet. RTL en de redactie van Jinek distantieerden zich later van het optreden van Koning en stelden dat het fout was om het te laten optreden zonder dat er vooraf bekend was, waarover hij het precies ging hebben.

Jinek wil daarom voortaan „om en nabij” weten wat haar gasten tijdens de uitzending gaan doen. „Want ik ben uit eindelijk verantwoordelijk voor mijn gasten”, stelde ze. De presentatrice wil haar gasten naar eigen zeggen niet als een „stuk rood vlees” in „een safaripark” gooien. „Dit heeft veel schade voor het programma en voor wat wij maken en daar baal ik onwijs van.”

De roast leverde Koning op sociale media een storm van kritiek op, maar zelf zegt hij er geen spijt van te hebben. „De bedoeling was Baudet raken en dat is wel gelukt.”