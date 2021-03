RTL en Jinek reageren op roast Martijn Koning over Baudet

Volgens RTL en Jinek is cabaretier Martijn Koning te ver gegaan met zijn roast van Thierry Baudet. Die laatste verliet gisteravond de studio tijdens het optreden van Koning.

RTL en de redactie van Jinek laten weten dat Koning een grens heeft overschreden en daarom distantiëren ze zich helemaal van de inhoud van de bijdrage. „Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet op te laten treden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd”, stellen zij.

RTL en Jinek bieden excuses aan

RTL stelt in een verklaring „het vrije woord een groot goed te vinden. Desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning. In de afsluiting kon hier onvoldoende op worden gereageerd.” Jinek zou na de uitzending meteen gebeld hebben met Baudet om excuses te maken. Volgens RTL was dat „een goed gesprek”.



Een officieel statement namens RTL en #jinek naar aanleiding van de uitzending van gisteravond. pic.twitter.com/BbYFUZSk0f — Jinek (@Jinek_RTL) March 12, 2021

Eerder liet Koning al weten dat de redactie zijn bijdrage van te voren niet mocht inzien, omdat hij dat niet wilde. „Ik wil als cabaretier volledig vrij kunnen zijn in wat ik zeg en waardeer het enorm dat ik die vrijheid krijg. Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel”, zei hij in een statement op Twitter.



‘Verbijsterd’

Daarmee was de kous alleen niet af. Het verhaal vandaag gaat namelijk allesbehalve over het gesprek dat voor het stukje ‘cabaret’ gevoerd werd. BN’ers, voor- en tegenstemmers van FVD en tv-critici en kijkers hebben weinig goeds te zeggen over het optreden van Koning. TV-columnist Angela de Jong reageerde in de Ochtendshow van Radio Veronica: „Ik heb met dezelfde emotie als alle andere kijkers gekeken, met verbijstering. Het was echt wel pijnlijk. Iets wat ik nooit had gedacht dat ik ooit nog eens zou denken: dat ik het snapte, dat Baudet opstapte. Ik was, als ik hem was, al na drie zinnen weggegaan. Het was gewoon echt niet grappig.”

„Dit was zo laag en smakeloos, dat het echt Jinek-onwaardig was”, besluit ze. Andere BN’ers sluiten zich bij haar mening aan. Jochem van Gelder liet eerder al weten het voor de verandering eens te zijn met Baudet.



De enige keer dat ik @thierrybaudet gelijk gaf bij @Jinek_RTL was toen hij wegliep bij de laffe pseudoroast van Martijn Koning. 🥴 — Jochem van Gelder (@jochemvang) March 11, 2021

‘Walgelijk’

Ook Fred van Leer heeft niets met Baudet, maar ook hij zou weggelopen zijn. „Walgelijk met een hoofdletter W!”, schrijft hij.



En ik heb ook niks met Baudet maar ik had bij het eerste woord al weggelopen …. walgelijk met hoofdletter W !!!! Slaap lekkertttttt — Fred van Leer (@FredvanLeer) March 12, 2021

Oud Metro-columniste Ebru Umar vraagt zich af wat voor ‘onzin’ Koning uitkraamt.



wat braakte Martijn Koning in hemelsnaam uit? mn tv liep vast. — Ebru Umar #1 (@umarebru) March 11, 2021

In de roast van Koning ‘grapte’ hij onder meer over het vermeende antisemitisme bij FVD en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Hij heeft het onder andere over de vriendin van Baudet, die Joods is. „Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.” Kort daarna schuift Baudet z’n stoel naar achter en verlaat hij vroegtijdig de studio. „Waar ga je heen Thierry?”, klinkt het nog. „Wat gebeurde hier nou?”



