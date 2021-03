Veel politie aanwezig bij demonstraties op het Malieveld

Een drukke dag op het Malieveld in Den Haag, vandaag. Dit is de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen, en demonstranten grijpen die kans aan om politiek Den Haag het een en ander duidelijk te maken. Zo komen honderden tegenstanders van het kabinetsbeleid samen.

Maar dat is niet de enige demonstratie: om de hoek staan de klimaatbetogers. Op die demonstratie komen vermoedelijk ook honderden mensen af, om te betogen tegen klimaatverandering. Beide demonstraties beginnen tegelijk, om 14.00 uur, en de beide groepen kunnen elkaar zien en horen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederland in Verzet en Klimaatalarm

De demonstratie op het Malieveld wordt georganiseerd door de groep Nederland in Verzet. Hun slagzin, of slaghashtag (bestaat dat?) is #NooitMeerKabinetRutte. Ook noemen zij enkele opties om op te stemmen aankomende week: de Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, de partij Vrij en Sociaal Nederland en Lijst 30 (met Willem Engel van Viruswaarheid). De vorige keer dat deze groep met de aanhangers ging demonstreren, oftewel ‘koffiedrinken’, greep de politie in. Dat was op het Museumplein in Amsterdam.

Voor de klimaatbetogers, die meedoen aan het Klimaatalarm, gaat het om „een eerlijk klimaatbeleid”. Om dat kracht bij te zetten, willen ze in Den Haag en tientallen andere steden tegelijk lawaai maken met fluiten, toeters en bellen. De demonstratie wordt mede georganiseerd door onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International.

Aan beide demonstraties mogen niet meer dan tweehonderd mensen meedoen, heeft Den Haag bepaald. Daarnaast moeten de organisatoren kunnen laten zien dat ze alles hebben gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een enthousiasme! Al meer dan 28.000 mensen slaan vandaag #Klimaatalarm! Doe je ook mee? Kijk op https://t.co/cbX2KvMmBs voor een 📣Klimaatalarm bij jou in de buurt pic.twitter.com/fv5Cd7rGJa — Klimaatalarm (@klimaatmars) March 14, 2021

Politie aanwezig bij demonstratie

Ter voorbereiding op de demonstraties, is de politie nu al met tientallen busjes op en rond het Malieveld aanwezig. Ook op de doorgaande wegen naar het centrum van Den Haag, zoals de Bezuidenhoutseweg, is veel politie op de been. De eerste demonstranten zijn al gearriveerd, ondanks dat de demonstratie officieel pas om 14.00 uur begint. Sterker nog, de politie heeft al een noodbevel uitgegeven voor het ‘koffiedrinken’. Het maximale aantal toegestane deelnemers aan de demonstratie op het Malieveld in Den Haag is bereikt. De politie roept daarom mensen die nog onderweg zijn op om niet meer te komen en naar huis terug te gaan.

Op de Koekamp, waar de klimaatbetogers zullen demonstreren, zijn rode stippen gezet waarop de betogers kunnen gaan staan om op afstand van elkaar te blijven. Enkele demonstranten zijn al aanwezig. Ook hier staan er agenten, maar een stuk minder dan bij het Malieveld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.