Jinek wil voortaan weten wat haar gasten gaan doen, #kijkgeenjinek trending

Voortaan wil Eva Jinek „om en nabij” weten wat haar gasten tijdens de uitzending van haar talkshow gaan doen. Dat stelde de presentatrice vrijdag aan het begin van de uitzending. Donderdagavond ontstond er namelijk een hoop ophef toen Martijn Koning een roast over Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet hield. Jinek wist naar eigen zeggen niets over de inhoud van de roast, omdat Koning er vooraf niks over wilde delen. Als gevolg van de roast verliet Baudet de talkshowtafel.

„Ik wil om en nabij weten wat iemand gaat doen, want ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn gasten”, stelde Jinek vrijdag aan het begin van de uitzending. De presentatrice wil haar gasten naar eigen zeggen niet als een „stuk rood vlees” in „een safaripark” gooien. „Ik ben niet blij met dit. En dit heeft veel schade voor dit programma en voor wat wij maken en daar baal ik onwijs van.”

#kijkgeenjinek trending

Eva Jinek, de redactie van Jinek en RTL namen eerder al afstand van de uitspraken van Koning. „Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet te laten optreden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een officieel statement namens RTL en #jinek naar aanleiding van de uitzending van gisteravond. pic.twitter.com/BbYFUZSk0f — Jinek (@Jinek_RTL) March 12, 2021

Tijdens zijn roast maakte Koning onder meer opmerkingen over de Joodse afkomst van de verloofde van Baudet. Ook de antisemitische en racistische uitlatingen in de app-groep van zijn partij kwamen aan bod, net als de deels Indonesische afkomst van Baudet. De roast schoot bij Baudet en vele kijkers compleet in het verkeerde keelgat.

De onvrede was vrijdagavond nog altijd pijnlijk duidelijk. Twitteraars riepen mensen namelijk op niet naar de talkshow te kijken door middel van de hashtag #kijkgeenjinek. De hashtag zelf is nog steeds trending. Volgens twitteraars heeft de talkshow mensen tegen elkaar opgezet en is FvD-voorman Baudet niet eerlijk behandeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diep respect. @thierrybaudet heeft zelfs nog het fatsoen om #kijkgeenJinek een knikje te geven voordat hij de tafel verlaat.

Ararkan zit met een grijns op zijn gezicht naar Koning te kijken en heft zijn hand alsof hij Baudet gedag zegt om hem later te vragen "waar ga je heen?" https://t.co/6mU0WqpgD1 — G-Meister (@GMeisterMusic) March 12, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Begrip voor Baudet en Koning

Veel mensen kunnen dan ook wel begrijpen dat Baudet de tafel verliet. De ‘grapjes’ van Koning waren volgens hen namelijk totaal ongepast. „De enige keer dat ik Thierry Baudet gelijk gaf bij Jinek was toen hij wegliep bij de laffe pseudo-roast van Martijn Koning”, schreef Jochem van Gelder.

Toch zijn er ook mensen die het voor Koning opnemen. „Je vraagt een cabaretier zijn ding te doen, en hij doet dat op zijn manier”, aldus komiek Freek de Jonge. Hij noemde het „inmiddels bijna een cliché dat Baudet tijdens een uitzending wegloopt om indruk te maken”.

Koning zelf liet eerder al weten geen spijt te hebben van de roast. „De bedoeling was Baudet raken en dat is wel gelukt”, stelde hij tegenover het AD.