Martijn Koning heeft geen spijt van roast: ‘Wilde Baudet raken’

Thierry Baudet kreeg tijdens de uitzending van Jinek gisteravond flink wat over zich heen. Martijn Koning, cabaretier en ‘roastmaster’ van de avond, vond het eens tijd om Baudet goed op z’n nummertje te zetten. Na een tijdje trok de FvD-lijsttrekker het niet meer en liep hij weg. Achteraf kreeg Koning zélf nogal wat kritiek te verduren. Toch heeft hij geen spijt van de roast.

Aan het Algemeen Dagblad vertelt hij welke gedachtegang er voorafgaand aan de roast plaatsvond: „De bedoeling was Baudet raken en dat is wel gelukt.” Spijt van de roast heeft Koning dus zeker niet.



Zeg het maar. pic.twitter.com/DhQnqiuWzz — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) March 11, 2021

Koning: ‘Ze weten met wie ze werken’

Maar of we Eva Jinek en RTL de schuld kunnen geven? Niet echt. Veel kijkers vonden de roast schandalig en vonden dat RTL zich moest schamen. Volgens Koning kregen zij echter geen kans om een stokje voor de roast te steken: „Eva en de redactie hadden vooraf heel vaak gevraagd of ik de tekst wilde opsturen, maar dat doe ik nooit. Ze weten met wie ze werken.”

Niet heel gek dus ook, dat na de uitzending „de pleuris” uitbrak. „Maar op een beschaafde manier hoor, want er is niet gescholden of zo”, legt Koning uit. „Eva zei wel dat dit niet de bedoeling was en baalde dat ik het vooraf niet had opgestuurd, maar nogmaals: dat doe ik nooit. Ze hadden zich op journalistieke wijze goed voorbereid en dan kwam ik er nog even overheen, maar ja… dat weten ze toch? Misschien is zo heftig overgekomen door de woorden die ik gebruikte, zoals antisemitisch. Maar dat zijn dingen die hij zelf ook heeft gezegd. Ik vond het in die zin meer beschouwend. Ik had die reuring overigens wel verwacht.”



Wel een prestatie van Martijn Koning dat hij in een uitzending met Thierry Baudet én Farid Azarkan erin slaagt als grootste lul naar voren te komen.#Jinek_RTL — Bart Schut (@bpschut) March 11, 2021

‘Beetje klaar met Baudet’

Ook legt Koning uit waaróm hij besloot deze roast te doen: „Met Baudet heb ik regelmatig gezeten. Hij kreeg vaak het voordeel van de twijfel, maar nu was ik een beetje klaar met deze man.” Farid Azarkan, die ook aan tafel zat, had de cabaretier al eens geroast. Ook, zei hij, was de hele situatie anders omdat er geen publiek aanwezig was. Allerlei grapjes maken „had weinig zin”. „En degenen aan tafel zijn natuurlijk al geen lachebekjes.”

Maar iedereen de de roast zag, weet dat Koning niet alleen „een beetje” klaar was (is, waarschijnlijk) met Baudet. „Ik had ook echt ontzettend zin om dit stuk te doen. Een unieke kans om zo’n iemand te kunnen toespreken. Het is ontzettend mooi om een politicus aan te pakken die verschrikkelijke dingen zegt, overal mee wegkomt en aankomt met cijfers die niet kloppen. Zonder dat ’ie weg kon lopen, hoewel… nou liep hij alsnog weg. Dat was jammer, want ik had vooral zin om tegen hem te zeggen dat hij het coronavirus op een onbewoond eiland is.”

‘Heb niemand zien lachen’

Koning is misschien klaar met Baudet, maar hij kan er op rekenen dat een groot deel van Nederland nu ook klaar is met hem. Kijkers en niet-kijkers (of alleen fragment-kijkers) trekken naar social media om duidelijk te maken hoe zeer ze deze roast afkeuren. Ook dat heeft hij gemerkt: „Het is wel fascinerend hoe mensen opeens mijn mailadres blijken te hebben. Dat vind ik eng, want daar gaat het ook over bedreigingen.”

Toch zijn er ook mensen die het hele gebeuren wél konden waarderen. Zo schrijft Wieke: „Zo keihard gelachen en heerlijk om Baudet af te zien druipen.”



The roast van @thierrybaudet bij #jinek door Martijn Koning… Briljant! Zo keihard gelachen en heerlijk om Baudet af te zien druipen. Echt… Heb je het gemist… kijk het terug! — Wieke 🔻 ¡N⭕️ pasarán! 💉💉 (@Wiekkie70) March 11, 2021

Een ander heeft een idee over hoe hij de situatie aangepakt zou hebben: „Een stabielere persoonlijkheid was bij die roast van Martijn Koning blijven zitten. En had dan droogjes opgemerkt: ‘Goh, ik heb niemand zien lachen. Dat is toch jammer voor een cabaretier.’ Maar Runaway Baudet laat zich weer kennen.” In een eerder interview, met Emma Wortelboer bij de Vooravond, liep de FvD-lijsttrekker ook al weg.



Baudet's ego zit hem in de weg. Een stabielere persoonlijkheid was bij die roast van Martijn Koning blijven zitten. En had dan droogjes opgemerkt: 'Goh, ik heb niemand zien lachen. Dat is toch jammer voor een cabaretier.' Maar Runaway Baudet laat zich weer kennen. 🤷‍♂️ #Jinek — Schrödingers Kaj 🐱🐈 (@Donkerwoud) March 12, 2021

De gehele uitzending kun je hier terugkijken.