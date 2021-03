ME voert charges uit op Malieveld, ook noodbevel voor Museumplein

De burgemeester van Den Haag heeft de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld in Den Haag ontbonden. Dat meldt de politie. Mensen worden opgeroepen direct weg te gaan. Op het Malieveld staan nog zeker duizend demonstranten.

Tientallen leden van de Mobiele Eenheid omsingelden het Malieveld en er werden charges uitgevoerd. Een twintigtal mensen is aangehouden en aan de randen van het Malieveld ontstonden rellen, waarbij de politie werd bekogeld met vuurwerk en er een waarschuwingsschot gelost werd. De toedracht van het incident wordt momenteel onderzocht, laat de politie weten.

Eén man is opgepakt omdat hij agenten aanviel met een stok. Er circuleert een filmpje van de aanhouding op internet. „Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien”, twittert de politie. Er is een noodbevel van kracht op het Malieveld.



Tweehonderd demonstranten toegestaan

Vandaag kwamen er duizenden mensen bijeen op het Malieveld om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Er waren maximaal tweehonderd demonstranten toegestaan, maar dat aantal liep al snel op tot enkele duizenden. Zo stonden er ter hoogte van het provinciehuis honderden demonstranten die eerst niet het Malieveld op mochten, maar later werden doorgelaten. Niet veel later kwam er weer een groep van zo’n honderd demonstranten bij.

Vanwege de drukte reden er tot 16.30 uur geen treinen in de richting van Den Haag. Met de trein vertrekken vanuit Den Haag was wel mogelijk. „Zodat je naar huis kunt gaan”, aldus de politie.



Bij het Malieveld was vanmiddag nog een demonstratie bezig. Om de hoek bij de Koekamp betoogden mensen tegen klimaatverandering. Ook deze demonstratie begon rond 14.00 uur en ook hier waren maximaal tweehonderd mensen toegestaan.

Noodbevel Museumplein

Ook de Amsterdamse driehoek (politie, justitie, en burgemeester) heeft vanmiddag een noodbevel afgekondigd vanwege een spontane demonstratie die op het Museumplein ontstond. Volgens de gemeente stonden daar zo’n honderd mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Omdat er een noodbevel afgekondigd werd, was het niet meer toegestaan om op het Museumplein te verblijven. De demonstratie is door de politie ontbonden. De aanwezigen werden aangesproken door agenten.



Het is nog onduidelijk waartegen de demonstratie wordt gehouden. In voorgaande weekenden waren het zogenoemde koffiedrinkers, die tegen het kabinetsbeleid kwamen demonstreren. Volgens de AT5 gaat het om een protest tegen de coronaregels, maar waren er ook wat demonstranten aanwezig voor een klimaatbetoging. Er zou een vrouw zijn aangehouden die geen gehoor gaf aan een bevel van agenten.