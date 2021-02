Tijd om de middelbare scholen open te doen, vinden 50 organisaties

De middelbare scholen moeten per direct weer open, vinden vijftig organisaties. Zij roepen het kabinet dan ook dringend op hun advies te volgen. Volgens hen is er bij leerlingen een serieus gebrek aan perspectief. En dat is een enorme belasting op hun mentale gezondheid en sociale ontwikkeling.

„Maar de ernst hiervan lijkt nog steeds niet tot de politiek te zijn doorgedrongen,” zo staat in een vandaag uitgebracht statement.

Zorgen om leerlingen middelbare scholen

De vijftig partijen, waaronder UNICEF Nederland, KidsRights, Jantje Beton, Augeo, Stichting Kinderpostzegels, de Nederlandse GGZ en Jeugdzorg Nederland, maken zich grote zorgen om jongeren in Nederland. Scholieren moeten krijgen al maandenlang thuis virtueel les. Geen gezellige lessen met klasgenoten, niet klieren in de pauze. De prijs die zij betalen voor het missen van fysiek onderwijs, is groot.

Zo geeft de helft van de jongeren aan dat ze zich eenzaam voelen. Ze zijn sneller verdrietig of boos, en er is een toename in eetstoornissen, depressieve gevoelens en angst onder tieners.



Onzichtbare slachtoffers

Juist daarom trekken de maatschappelijke organisaties aan de bel. Volgens hen moet het kabinet deze risico’s in perspectief plaatsen en de scholen per direct openen.

„De huidige stilstand betekent letterlijk een achteruitgang van onze jongeren. Zeker, jongeren zijn veerkrachtig en passen zich aan, maar daarmee zijn ze ook het makkelijkst om als groep te vergeten. Laat hen niet de onzichtbare slachtoffers worden van de coronapandemie”, melden de organisaties.

Ook zijn er volgens de organisaties voldoende alternatieven mogelijk. Bijvoorbeeld door scholieren minimaal één dag per week naar school te laten gaan of klassen in te roosteren op verschillende dagen. Scholieren kunnen ook les krijgen in leegstaande gebouwen. „Met als voorwaarde dat het onderwijs de ruimte, geld en menskracht krijgt om op creatieve wijze hun scholen te kunnen heropenen”, stellen de organisaties.



Gezondheidsrisico’s bij openen middelbare scholen

Zomaar de scholen opengooien gaat niet makkelijk. Dat brengt namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee, en maatschappelijke onrust. „Maar we weten dat scholen geen grote besmettingshaarden vormen en leraren niet meer kans hebben het coronavirus op te lopen dan andere beroepsgroepen.”

Leraren moeten dus beter geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico’s, om eventuele zorgen weg te nemen. Ook zou de onrust geminimaliseerd kunnen worden als onderwijspersoneel eerder gevaccineerd wordt. Daarnaast willen ze dat tieners worden betrokken bij het coronabeleid. „Jongeren zijn als de besten in staat om te reflecteren op wat zij nodig hebben”, melden de organisaties.

De oproep is een initiatief van UNICEF Nederland, KidsRights, Jantje Beton, Augeo en Stichting Kinderpostzegels. De oproep wordt door meer dan 50 andere maatschappelijke organisaties ondersteund.