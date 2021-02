Wopke Hoekstra over schaatsrondjes met Sven: ‘Stom, niet goed over nagedacht’

Wopke Hoekstra dacht gisteren lekker even een paar rondjes te schaatsen met Sven Kramer, nu hij toch in Thialf was. Maar hij heeft daarmee een flinke uitglijder gemaakt, volgens Kamerleden en mensen op social media. Directeur van Thialf zegt dat het prima binnen de regels paste. Wopke zelf noemt het „stom.”

Kamerleden zijn kritisch op CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra, die gisteren tijdens een werkbezoek een paar rondjes heeft geschaatst op de overdekte schaatsbaan Thialf in Heerenveen. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen niet toegestaan.



Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen. Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA 🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2021

Wopke Hoekstra op het ijs

Hoekstra plaatste zelf een foto van zijn bezoek aan Thialf op Twitter. Hij wilde ermee onderstrepen hoe belangrijk het is om juist in deze tijd te blijven bewegen. Vorige week filmde hij zichzelf ook al op het natuurijs. Individueel buiten sporten is wel toegestaan.



Wat zijn dat voor een enge lui die CDA-ers? Denken ze dat wetten niet voor hen gelden? Eerst het huwelijk van @ferdgrapperhaus en nu @WBHoekstra met binnensporten. En als gewone mensen onrechtmatig boetes krijgen stemmen ze tegen een motie om die terug te storten. #StemZeWeg pic.twitter.com/7lv1roR8je — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2021

„De regels gelden natuurlijk niet voor hem. Want hij is Minister”, twittert PVV-leider Geert Wilders. „En het gewone volk moet niet zeuren maar thuis blijven!” Hij heeft er een hashtag voor: #stemzeweg. Ook FVD-voorman Thierry Baudet is ontstemd. „Wopke gaat lekker schaatsen”, schampert hij.

De directeur van Thialf zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijfsbezoek van Hoekstra wel binnen de regels past. Bovendien zouden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, in acht zijn genomen

SP-Kamerlid Renske Leijten is desondanks kritisch. „Blijven sporten is prima boodschap en past Hoekstra goed”, twittert zij. „Maar dit is een uitzondering die je niet zou moeten uitbaten.”

Campagnebezoeken Hoekstra

Volgens de Leeuwarder Courant deed Hoekstra Heerenveen aan vanwege twee campagnebezoeken, die later op de dag waren in Drachten en Groningen. Hij stapte rond het middaguur in sportkleding uit de dienstauto en vertrok anderhalf uur later in kostuum. Sven Kramer had een rustdag. De mannen spraken na hun gezamenlijke rondjes af dat ze elkaar nog eens opzoeken om over de toekomst van de top- en breedtesport te praten. „Gaan we doen’’, zei Kramer in de krant.



CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra bond donderdag de schaatsen onder in Thialf. Viervoudig Olympisch kampioen Sven Kramer nam hem op sleeptouw. Hoekstra: ,,Echt supercool’’. https://t.co/C9ZcXgsVm7 — Leeuwarder Courant (@lc_nl) February 18, 2021

„Stom”, zo noemt Wopke Hoekstra zijn schaatsuitglijder met Sven Kramer. „Mijn bezoek aan Thialf stond al gepland. Avond van tevoren kwam idee van schaatsen langs. Niet goed over nagedacht”, reageert hij. „Ik had gewoon sportschoenen moeten aanhouden.” Hij zegt dat hij zich zo goed mogelijk aan de regels probeert te houden, maar dat hij nu toch „ruiterlijk” moet erkennen dat hij de verleiding om de schaatsen onder te binden had moeten weerstaan.

Hoewel hij al in schaatstenue aankwam bij Thialf, blijft hij benadrukken dat het gaat om een werkbezoek en niet per se een campagnestunt. „In het kader van de campagne laat je je ook gewoon informeren”, zegt hij.

#Grapperhausje

Op social media vallen de schaatsrondjes van Wopke Hoekstra niet in goede aarde. De ‘scheve schaatsen’ en ‘uitglijders’ vliegen om de Twitteroren en „een soort Grapperhausje”, vergelijken mensen het mee. Waarna #Grapperhausje even trending wordt op Twitter. Ook Wopke’s Wak komt (weer) voorbij.

Ook worden er grappige varianten op Hoekstra’s ‘sporten is ontzettend leuk’ gemaakt. ‘Wees als Wopke’: „Onderuit op de bank hangen is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven ontspannen.”



Wees als Wopke — Wendy (@troetje) February 19, 2021



Niemand mag binnen schaatsen, zwemmen, turnen of wat dan ook, maar Wopke wel want topsporter? Een soort van #Grapperhausje dit. https://t.co/csqcmKEW0m — Gido Vader (@gidovader) February 18, 2021



