Kinderombudsvrouw roept Rutte op om middelbare scholen te openen

Dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid van jongeren, weten we inmiddels. En sowieso zijn ze klaar met dat binnenzitten en willen ze weer echt les. Tijd voor actie dus, en dat begint al bij het openen van middelbare scholen, zegt de Kinderombudsvrouw.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept demissionair premier Mark Rutte op om middelbare scholen per 1 maart weer te openen. „De sociaal-emotionele en mentale schade van de coronamaatregelen en lockdown is bij jongeren dusdanig groot, dat het vanuit een ontwikkelingsperspectief niet verantwoord is om de scholen in het voortgezet onderwijs nog langer gesloten te houden”, schrijft Kalverboer.

Kinderombudsvrouw

Zij waarschuwde vorige maand ook al voor de negatieve gevolgen voor kinderen die niet naar school kunnen. „Het is mijn taak te bevorderen dat de rechten van kinderen en jongeren worden nageleefd. Ik zie dat naast het recht op onderwijs ook het recht op ontwikkeling als geheel ernstig onder druk staat”, zegt de Kinderombudsvrouw.

Volgens haar wordt de groep kwetsbare jongeren steeds groter en beperkt zich niet langer tot de jongeren die voor corona al kwetsbaar waren of in een kwetsbare situatie zaten. Daarbij wijst ze erop dat het steeds moeilijker wordt voor jongeren om onderwijs op afstand te volgen. „Ze haken af, zijn gedemotiveerd, hebben faalervaringen en raken in een neerwaartse spiraal.” Voor docenten is het volgens Kalverboer steeds lastiger om hun leerlingen goed te bereiken.

„Inmiddels moet ik zelfs de meest gemotiveerde leerlingen nog bij de virtuele les houden”, schrijft een docent op Twitter. „Ook bij hen speelt het gevoel van zinloosheid parten. En dat raakt me. Twee maanden zijn veel op een puberleven. En hoeveel worden het er eigenlijk?”



Inmiddels moet ik zelfs de meest gemotiveerde leerlingen nog bij de virtuele les houden. Ook bij hen speelt het gevoel van zinloosheid parten. En dat raakt me. Twee maanden zijn veel op een puberleven. En hoeveel worden het er eigenlijk? 4/7 — Martijn Leisink (@mleisink) February 12, 2021

Heropenen scholen

Kalverboer vervolgt: „Ik begrijp dat het heropenen van scholen in het voortgezet onderwijs voor personeel alsook voor jongeren gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ik vraag u om scholen te faciliteren, zodat zij kunnen zorgen voor een zo veilig mogelijke werk- en leeromgeving voor personeel en leerlingen.” Vorig jaar al ging de sluiting haar niet in haar koude kleren zitten. „Er bekroop me een gevoel van schaamte”, zei ze toen.



