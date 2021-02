Even lekker hoor in deze tijd: met veel zon de voorjaarsvakantie in

Zit je te balen om de coronamaatregelen en de daarbij horende avondklok? Goed nieuws voor dit weekend: er is veel zon! En dat terwijl in een groot deel van Nederland de voorjaarvakantie begint.

Het weer ziet er dit weekend werkelijk lenteachtig uit. Bij volop zonneschijn is het zeer zacht voor februari. En dat terwijl heel Nederland een week geleden nog volop aan het schaatsen was terwijl het hard vroor.

Zon na de vorstperiode

De temperatuur stijgt morgen naar 13 tot 17 graden. Zondag kan het in het zuidoosten zelfs 18 graden worden en is er helemaal veel zon. In deze tijd van het jaar is ongeveer 7 graden gebruikelijk. Het temperatuurverschil met vorige week kan bijna niet groter, meldt weerdienst Weeronline.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Temidden van alle onrust een moment om stil te staan, te richten naar het licht en de warmte van de zon, je ogen even te sluiten om zo de Stilte en ruimte te ervaren. Fijn weekend. 💫#genieten #Moments #ommetje 🙏🏼 pic.twitter.com/YRJk9tGo8Q — [email protected]ëlle7603 (@Danielle7603) February 19, 2021

Vorig weekend waaide een koude oosten- tot noordoostenwind en bleef het de hele dag vriezen, dit weekend staat er een matige zuidenwind en wordt juist bijzonder zachte lucht uit Spanje aangevoerd. Het is dan ook een flink stuk zachter met heerlijke temperaturen en veel zon op de zaterdag. Op de Waddeneilanden is het met maximaal een graad of 10 wat minder warm. Dat komt omdat de zuidenwind over de nog koude Waddenzee waait. Het water van de Waddenzee is nog maar 4 á 5 graden.

Behalve zon ook sluierbewolking

Het weerbeeld laat veel zon zien, maar er is ook vrij veel sluierbewolking aanwezig. Regen wordt niet verwacht en het is dan ook heerlijk weer om een lekkere wandeling te maken. Daarbij kan de winterjas thuisblijven. Weeronline maakte ook een video waar de warmte van de zon vanaf straalt.

Fietsen en wandelen in het weekend

Zondag is er minder sluierbewolking en schijnt de zon flink. In het zuidoosten kan het 18 graden worden en een lokale 19 graden is niet uitgesloten. Elders in het land is het ook zeer zacht met 14 tot 17 graden. Alleen op de Wadden blijft het kwik wat achter, maar ook daar is het warmer dan gebruikelijk met temperaturen van 10 tot 12 graden. Prima weer voor een lekkere fietstocht of wandeling in eigen buurt.

Vraag: droog en zon

Ook vandaag is het prima weer. Het blijft droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur is iets hoger dan gebruikelijk met maxima van 9 graden in het noorden en 11 in het zuiden. Op de Wadden wordt het maximaal een graad of 7 tot 8.