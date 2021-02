Dan maar les in theater, bios of hotel, roepen middelbare scholen op

Of het nou in een klaslokaal, theaterzaal of hotel is, middelbare scholieren moeten in elk geval een keer per week samen les hebben. Dat is hard nodig, nu ze zo onder mentale druk staan, zeggen middelbare scholen.

Elke week minimaal weer een keer les, desnoods in een theater of hotel, met van te voren een sneltest. Daar pleit de VO-raad voor, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs, meldt het AD. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele heropening op 1 maart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Middelbare scholen