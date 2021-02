Debuut van ‘tattoo en okselhaar’-stiefdochter Kamala Harris op NY Fashion Week

Ella Emhoff, de 21-jarige ‘bonusdochter’ van de Amerikaanse vice-president Kamala Harris, heeft voor het eerst meegelopen in een modeshow tijdens New York Fashionweek. De modeweek vond dit jaar niet, zoals gewoonlijk, publiekelijk plaats, maar virtueel. Dat is vanwege de maatregelen rond het coronavirus in de Verenigde Staten.

Emhoff debuteerde voor het modehuis Proenza Schoeler en toonde drie verschillende ‘looks’ op de catwalk. Dit meldt E! News. Eind januari tekende Emhoff een contract bij modellenbureau IMG, waarvoor ook Gigi Hadid en Karlie Kloss werken. „Ik was behoorlijk verrast met het aanbod om bij hen te tekenen. Toen ik jonger was had ik nooit gedacht ooit zo’n stap te kunnen maken.”

Ivan Bart, de baas van modellenbureau IMG Models vindt ‘dat Ella de hedendaagse tijd belichaamt’. „Het gaat al lang niet meer om vorm, maten of geslacht. Het gaat om wat iemand uitstraalt en Ella straalt een bepaalde vrolijkheid en durf uit.”

‘Lord and savior’ Ella Emhoff

Mensen op Twitter weten niet hoe snel ze hun bewondering voor het model moeten uitspreken. „Heb je tijd om te praten over onze ‘lord and savior’ Ella Emhoff?”



Excuse me, do you have a moment to talk about our lord and savior Ella Emhoff? pic.twitter.com/U4Et25xHAh — Melissa Stewart (@LissaJoStewart) February 18, 2021

Iemand anders post een filmpje van het catwalk-loopje van Emhoff: „Op weg naar een zelfgemaakte toekomst waar Ella Emhoff mijn vrouw is.”



walking towards a self actualised future where ella emhoff is my wife pic.twitter.com/jClUBmPTxU — sorry for ba'ath party rocking (@dulltakes) February 19, 2021

Vele anderen prijzen haar uiterlijk, dat ietwat ongewoon maar toch prachtig is volgens hen, en ook Tinder komt opvallend vaak voorbij. Zo zien sommige twitteraars haar voorbij komen, of ze hebben al een match in de wacht gesleept. Een veel gestelde vraag is dan ook: „Wat moet ik nu doen?”



UPDATE: WE MATCHED — Jennifer Dean ⋒ she/her (@jenniferdean_) February 14, 2021

Momala

Emhoffs vader Doug is getrouwd met Kamala Harris, die door Emhoff en haar broer Cole liefkozend ‘Momala’ genoemd wordt. Harris heeft een sterke band met haar stiefkinderen, maar ook met hun moeder Kerstin Emhoff, de eerste vrouw van Doug. De twee zijn zelfs zulke goede vriendinnen, dat Kerstin naast haar kinderen zat toen Kamala werd ingezworen als eerste vrouwelijke vice-president van de Verenigde Staten.