Corona(maatregelen) en jongeren: zo heeft het effect op ze

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben natuurlijk effect op ons allemaal. Maar op jongeren, wiens liefdesleven en sociale leven soms helemaal stil ligt, des te meer. Ze zien dan ook op tegen de komende maanden, waarin we hoogstwaarschijnlijk nog te maken zullen hebben met het virus.

72 procent van de jongeren van 16 tot en met 30 jaar zegt dat ze inderdaad weinig zin hebben in de komende paar maanden. Bijna alle jongeren, 90 procent, zeggen dat ze regelmatig, of in ieder geval vaker, kamper met gevoelens van eenzaamheid of somberheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

Onlangs werd nog bekend dat een groot deel van de jongeren vanwege corona tegen een burn-out aanzit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eenzaam, somber en doelloos. Jongeren hebben ‘t zwaar in deze 2e lockdown. In #eenvandaag vanavond ouders van Pepijn (14), die stierf in een tentje door combinatie drugs en koolmonoxidevergiftiging. — Jeroen Illy (@JeroenIlly) February 6, 2021

In vergelijking met een soortgelijk onderzoek van vorig jaar is het aantal jongeren dat zich eenzaam of somber voelt, gestegen. Bijna een kwart van de jongeren, 23 procent, voelt zich bijna altijd zo.

Eenzaamheid komt meer voor onder jongeren die alleen wonen: 33 procent versus 23 procent voor jongeren die bij hun ouders wonen. Door de avondklok is 38 procent van de respondenten zich iets of veel slechter gaan voelen, stelt het Rode Kruis. De avondklok heeft de meeste invloed op jongeren van 16 tot 22. Maar voor een groot deel maakt die maatregel weinig verschil: „Door de lockdown viel er ’s avonds toch al weinig te doen buiten de deur”.

Vaccineren

Iets meer dan de helft van de ondervraagden raakt wel iets positiever gestemd doordat het vaccineren is begonnen, al duurt dat vaccineren een kleine 70 procent te lang. „Een andere positieve noot is dat de overgrote meerderheid (85 procent) aangeeft dat ze ergens terecht kan met haar zorgen. Ruim de helft maakt daar ook weleens gebruik van. Tegelijk vindt een flinke groep (36 procent) dat ze vaker met haar omgeving zou moeten praten over die zorgen”, meldt het Rode Kruis.

Om jongeren weer „frisse energie” te geven komt de hulporganisatie met een zogenoemde challenge: #skipdecoronadip. Twee psychologen geven deelnemers die meedoen aan die uitdaging, een week lang elke dag een mail met tips en activiteiten in hun mailbox.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Super initiatief van @RodeKruis om aan de slag te gaan voor jongeren en tegen somberheid! #skipdecoronadip #mentalegezondheid https://t.co/vr7lpY5IAw — Nick Scholten (@nickharpist) February 8, 2021

Corona legt liefdesleven stil

Jongeren voelen zich dus meer of vaker eenzaam, maar ze hebben ook minder dates en minder seks. Dat klinkt misschien niet als een ramp, maar op jongeren heeft dat veel invloed. Bij een deel van hen wordt de relationele en seksuele ontwikkeling namelijk belemmerd.

Singles die nog wel van bil gaan, doen dat vaak met een ‘seksmaatje’. Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers Kenniscentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland onder ruim 4000 jongeren van 16 tot 20 jaar.

Jongen ontmoetten, vóór de coronacrisis, hun dates vooral op school, via vrienden of in het uitgaansleven. Dat is vanwege de maatregelen logischerwijs minder mogelijk. Het aantal jongeren dat dates had, daalde van 51 procent voor de coronacrisis naar 21 procent tijdens de tweede lockdown. Het gebruik van datingapps is niet toegenomen tijdens de coronacrisis. Wel ontmoetten jongeren tijdens de tweede lockdown hun datepartner vaker via zo’n app (26 procent) dan voor corona (15 procent).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het gebruik van datingapps is niet toegenomen tijdens de coronacrisis. Jongeren die wel daten ontmoeten hun datepartner vaker via een datingapp tijdens de 2de lockdown (26%) dan voor corona (15%).@soaaids_nl @RutgersNL

Lees de samenvatting vh onderzoek: https://t.co/UnuFghW8tN pic.twitter.com/Q4a36nlyHq — Rutgers (@RutgersNL) February 8, 2021

Zorgelijk

„De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil”, zegt onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. „Jongeren hebben daarom minder mogelijkheden om te experimenteren met en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd cruciaal is. Dit is extra zorgelijk, omdat dit nu al zo lang duurt. Tegelijkertijd zien we dat het welbevinden van jongeren afneemt, wat wellicht ook te maken heeft met het gemis aan liefde en seks.”

Jongeren uit het onderzoek vinden het jammer dat ze niet kunnen daten. „Ik zou het leuk vinden om liefde te vinden, ik voel me best vaak eenzaam”, vertelt één van hen. Een ander zegt: „Corona heeft een grote invloed gehad op mijn liefdesleven. Ik werd begin dit jaar verliefd op een meisje. Afspreken kon niet. Deze band is zo verwaterd dat we elkaar niet meer spreken.”

Singles hebben tijdens corona ook minder seks. Voor corona gaf 67 procent van hen aan recent het bed te hebben gedeeld met een ander, tijdens de tweede lockdown is dat 52 procent. Binnen deze groep gaven zes op de tien aan de laatste keer gevreeën te hebben met een seksmaatje; iemand waar ze wel seks, maar geen relatie mee hebben. Voor corona was dat nog 28 procent.

Rutgers en Soa Aids Nederland maken zich zorgen over de gevolgen voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. De organisaties roepen docenten op om met scholieren in gesprek te gaan over daten en seks tijdens de Week van de Liefde, die van 8 tot en met 12 februari op het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo georganiseerd wordt.