Hugo de Jonge wéér onder vuur: wat is er mis met het vaccinatiebeleid?

Zeggen dat er veel te doen is rond het vaccinatiebeleid van Hugo de Jonge – en daarmee van Nederland – is een understatement. Keer op keer ligt de minister onder vuur, is het niet op Twitter dan wel tijdens een debat in de Tweede Kamer. Zo ook vandaag. De Jonge moet zich weer verantwoorden voor de keuzes die hij heeft gemaakt rondom de timing van de vaccinaties en de prioriteit van verschillende groepen.

Nederland begint als laatste land in de Europese Unie met vaccineren. Duitsland was er als de kippen bij, net na kerst, maar wij moesten in eerste instantie wachten tot vrijdag, 8 januari. Onder grote politieke druk besloot De Jonge gisteren echter dat we toch ietsje eerder kunnen beginnen. Morgen worden de eerste prikken gezet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zometeen gaan @minpres, @tamaravanark en ik in debat met de @2ekamertweets over de coronacrisis, vaccinatie en de maatregelen die we treffen. Kijk live mee via ⤵️ https://t.co/71C0CmXsrS — Hugo de Jonge (@hugodejonge) January 5, 2021

Opstappen

De minister moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD’en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen. Ondanks de tijdwinst van twee dagen blijft de oppositie erg kritisch over de houding en het handelen van De Jonge. Zó kritisch zelfs, dat Geert Wilders van de PVV vindt dat de minister moet opstappen.

„Kerst 2020 zal de geschiedenis ingaan als de totale afgang van Nederland”, zegt Wilders tijdens zijn inbreng in het vaccinatiedebat vandaag. „Kijk naar het onnavolgbare gestuntel met het vaccinatiebeleid alsof we een derdewereldland zijn.” Harde woorden van de politicus, hij vraagt zich dan ook af hoe het „in hemelsnaam” mogelijk is dat andere landen al veel verder zijn. En dat „terwijl ze precies hetzelfde vaccin gebruiken”. Uiteindelijk roept Wilders dus op tot het opstappen van minister De Jonge.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een derde van Nederland is met hem: ook zij vinden dat De Jonge niet langer minister van Volksgezondheid zou moeten zijn. Vier op de tien Nederlanders geeft aan minder vertrouwen te hebben in hem, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

‘Alle smoezen gehad’

Van Wilders kun je zulke taal verwachten, maar ook partijen als de PvdA en de SP uiten flinke kritiek. „Men maakt een bende van die vaccinaties”, vindt PvdA-voorman Lodewijk Asscher. Hij vindt het niet kunnen dat de vaccinaties al zo lang ongebruikt in grote vrieskisten in Nederland liggen. „We hebben alle smoezen wel gehad”, zegt de PvdA’er. Het kabinet is volgens hem veel te laks geweest over het belang van de eerste vaccins.

„Heel Europa prikt, maar deze minister wikt”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen. „De minister moet nu toegeven dat we wederom te laat zijn en dat nemen we dit kabinet kwalijk.” Anders dan eerder in de coronacrisis had De Jonge nu wel tijd om zich voor te bereiden, vindt ze. „Wat gaat hij doen om dit gigantisch falen te herstellen. Is het nog te herstellen?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel Europa prikt, maar deze minister wikt👇 pic.twitter.com/u16sRvEKRT — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) January 5, 2021

‘Niet de juiste man op de juiste plek’

Niet alleen het beleid ligt onder vuur, ook De Jonge zelf krijgt ervan langs. PVV en GroenLinks zijn het waarschijnlijk voor het eerst met elkaar eens: ze vinden De Jonge niet de juiste man voor de baan. „U bent, meneer de minister, niet de juiste man op de juiste plek”, foetert Wilders tijdens het debat. „We kunnen ons in deze pandemie geen Hugo de Jonge als minister meer permitteren.”

Ook de SP richt zich op de bewindsman. Volgens Marijnissen zien zorgmedewerkers De Jonge „in elke kerstspecial wel optreden, maar intussen zijn we de laatste in de rij met het vaccineren. Dat doet heel veel pijn”. Premier Mark Rutte wordt vooral aangerekend dat hij de afgelopen tijd juist te onzichtbaar was.

Te laat, te klunzig en te chaotisch: dat is er volgens de oppositie dus mis met het vaccinatiebeleid. Nederland begint bijna twee weken na het eerste EU-land met vaccineren, er was gesteggel over wie er nou eerst mag, en opeens kunnen we wel twee dagen eerder beginnen. Morgen de eerste prik in Veghel en op 11 januari, volgen Amsterdam, Drenthe en Haaglanden. De overige GGD-regio’s beginnen op 15 januari. Gisteren werden al duizenden uitnodigingen verstuurd.

Lees ook: ‘Driekwart Nederlanders wil zich laten vaccineren’

Lees ook: 6 geruststellende feiten over het Pfizer-vaccin in Nederland

Lees ook: Horeca wil na 19 januari zo snel mogelijk de deuren weer openen