Kijk hier wanneer jij aan de beurt bent voor een vaccinatie

Morgen is het zover: de eerste Nederlander wordt ingeënt tegen het coronavirus. De uitnodiging is zelfs al verstuurd. De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri krijgt morgen op een priklocatie in Veghel de eerste vaccinatie. Na haar volgen drie collega’s, twee vrouwen en een man. Allemaal verpleeghuismedewerkers dus. Maar wanneer ben jij aan de beurt? Je vindt het hieronder.

Na Sanna en haar collega’s worden morgen in Veghel nog zoveel mogelijk mensen tegen het coronavirus ingeënt. Op 11 januari, worden ook in Amsterdam, Drenthe en de Haaglanden mensen ingeënt. De overige GGD-regio’s beginnen op 15 januari.

Hieronder staat nog 8 januari, maar die datum is dus vervroeg naar 6 januari:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De eerste #coronavaccinatie is op 8 januari met het #RNAvaccin van Pfizer. Hoe een RNA-vaccin werkt? Onze collega Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie, legt het uit. 👇 pic.twitter.com/tfpEtccLcH — RIVM (@rivm) December 30, 2020

Vaccinatieplan

Gisteren presenteerde het ministerie van Volksgezondheid het vaccinatieplan, een voorlopige planning van welke bevolkingsgroepen op welk moment gevaccineerd kunnen worden. Er is nu bekend welke groepen voorrang hebben, welk vaccin ze krijgen en waar ze die krijgen.

Vanaf 6 januari: zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van AstraZeneca op een centrale plek.

Vanaf januari/februari: bewoners van een verpleeghuis en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Zij krijgen het vaccin van Moderna of dat van Pfizer/BioNTech toegediend in de instelling waar ze wonen.

Ook vanaf januari: zorgmedewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen, bijvoorbeeld mensen die op de IC werken, op de SEH of op de ambulance. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech in het ziekenhuis.

Vaccineren vanaf maart:

Vanaf eind februari of begin maart: de intramurale ggz-cliënten en hun zorgmedewerkers. Voor hen zijn er qua vaccin meer opties. Ze worden namelijk ingeënt met het vaccin van AstraZeneca, Moderna, CureVac, Janssen of Sanofi. Dat gebeurt bij de ggz-instelling waar ze werken.

Vanaf maart komt er dan een heel grote groep aan bod: 3 miljoen thuiswonenden van 60 tot 75 jaar. Zij krijgen het Pfizer/BioNTech vaccin op een centrale locatie.

Ook vanaf maart: thuiswonenden ouderen ouder dan 75 jaar en niet-mobiele thuiswonenden van 60 tot 75 jaar. Zij worden gevaccineerd met het Modernavaccin. Dat gebeurt of thuis, of op een centrale locatie.

Voor 1 oktober gevaccineerd

De mensen uit deze groepen krijgen allemaal het vaccin van Astrazeneca, CureVac, Janssen of Sanofi:

Tussen eind februari en 1 oktober: mensen tussen de 18 en 60 jaar oud met een medische indicatie (aandoening of ziekte). Dat gebeurt bij de huisarts.

Tussen april en 1 augustus: alle overige zorgmedewerkers, die hiervoor dus nog niet zijn genoemd. Zij worden in het ziekenhuis of de instelling waar ze werken gevaccineerd.

Als allerlaatste zijn de gezonde 18- tot 60-jarigen van ons land aan de beurt. Vanaf april of mei tot 1 oktober worden zij gevaccineerd. Deze mensen krijgen de prik bij een centrale locatie of bij de huisarts.

Mocht alles volgens plan gaan, is heel Nederland (in ieder geval de mensen die een prik willen) dus voor 1 oktober gevaccineerd.

‘Meer tempo’

Slechts twee dagen voor de eerste vaccinatie werd het vaccinatieplan gepubliceerd. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IC’s, vindt dat veel te langzaam. „Bij het ministerie heb ik mijn zorgen uitgesproken over de Engelse variant van het virus. Als die deze kant op komt, lopen de IC’s zo vol. De reactie hierop is te traag”, zei hij bij NPO Radio 1.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Diederik Gommers uit zijn zorgen over de volgens hem trage reactie op de Engelse variant van het coronavirus. "De afgelopen weken is er tijd verloren gegaan. Het tempo moet erin gehouden worden."https://t.co/6mLkbshusY #coronadebat #coronavirus pic.twitter.com/WS4jrOqvSn — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 5, 2021

„Ik sta niet zo dichtbij het kabinet als men denkt, voor mij was het ook gissen naar de volgorde van vaccineren”, vertelt Gommers. „In de eerste golf was ik ongelofelijk blij omdat alle neuzen dezelfde kant op stonden en bureaucratie er even niet toe deed.” Maar de bureaucratie is nu weer terug, zegt Gommers. „Iedereen moet er een plasje over doen. Ik wil snel besluiten en gaan, daar ben ik intensivist voor. Niet het vaccin ergens in een transporthal laten staan omdat er nog geen plan is.”

Volgens de IC-arts moet „het tempo erin gehouden worden”. „De afgelopen weken is er tijd verloren gegaan.”

De Jonge onder vuur

Vandaag lag zorgminister Hugo de Jonge weer onder vuur vanwege het vaccinatiebeleid. Net als Gommers vinden veel oppositiepartijen dat het vaccineren in ons land te traag op gang komt. Geert Wilders vindt zelfs dat hij moet opstappen: „Kijk naar het onnavolgbare gestuntel met het vaccinatiebeleid alsof we een derdewereldland zijn.” Harde woorden van de politicus, hij vraagt zich dan ook af hoe het „in hemelsnaam” mogelijk is dat andere landen al veel verder zijn. En dat „terwijl ze precies hetzelfde vaccin gebruiken”.

Ook PvdA’er Lodewijk Asscher en SP’er Lilian Marijnissen zijn niet blij. „Men maakt een bende van die vaccinaties”, vindt de PvdA-voorman. Hij vindt het niet kunnen dat de vaccinaties al zo lang ongebruikt in grote vrieskisten in Nederland liggen. „We hebben alle smoezen wel gehad”, zegt de PvdA’er. Het kabinet is volgens hem veel te laks geweest over het belang van de eerste vaccins.

Lees ook: Hugo de Jonge wéér onder vuur: wat is er mis met het vaccinatiebeleid?