Duizenden uitnodigingen voor eerste vaccinaties de deur uit

Vanaf vandaag krijgen duizenden medewerkers van verpleeghuizen via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Aanstaande vrijdag, 8 januari, gaan de vaccinaties van start.

Houten, Veghel en Rotterdam beginnen op die datum. Later, op 11 januari, volgen Amsterdam, Drenthe en Haaglanden, de overige GGD-regio’s op 15 januari.

Vandaag om 08.00 uur heeft de GGD GHOR Nederland het callcentrum geopend. Daar staan tweeduizend medewerkers klaar om afspraken in te plannen voor de vaccinaties die vanaf vrijdag van start gaan. Het callcentrum is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Training

Alle medewerkers in het callcentrum zijn doorstromers vanuit het test-callcentrum. „De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon mag worden gevaccineerd, in verband met contra-indicaties van het vaccin. De komende dagen worden de laatsten van hen getraind”, stelt de koepelorganisaties van de GGD’en.

Er zijn genoeg vaccins van BioNTech-Pfizer om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken. De GGD’en zullen in totaal zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten. De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten zegt over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken om te kunnen beginnen met vaccineren.

Voorrang voor zorgmedewerkers

Het kabinet heeft bepaald dat verzorgend personeel in verpleegtehuizen voorrang krijgt. Daarna zijn de ouderen die in die tehuizen wonen aan de beurt. Ook mensen die in de acute zorg werken krijgen zo snel mogelijk een vaccin toegediend. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook ambulancepersoneel. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit een vaccinatie krijgen.

„We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden”, zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. Het gaat om verreweg de meeste huisartsen. Alleen zwangere artsen en artsen die geen contact hebben met coronapatiënten zijn uitgezonderd.

Lees ook: Trump in opgenomen telefoongesprek: ‘Vind maar genoeg stemmen zodat ik alsnog win’