‘Driekwart Nederlanders wil zich laten vaccineren’

Steeds meer Nederlanders willen zich laten inenten tegen het coronavirus: driekwart is inmiddels bereid zich laten vaccineren. Dat meldt de NOS op basis van een enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

Ipsos ondervroeg ruim duizend Nederlanders de afgelopen week en komt tot de conclusie dat de vaccinatiebereidheid is toegenomen tot 75 procent. Halverwege december was de vaccinatiebereidheid 69 procent, in november 66 procent.

Van de ondervraagden zegt de helft zich „zeker” te laten inenten en een kwart geeft „waarschijnlijk wel” als antwoord. Anderen houden het op „ik weet het niet” (10 procent), „zeker niet” (8 procent) en „waarschijnlijk niet” (7 procent).

De resultaten worden vanavond toegelicht in het NPO-programma De avond van de vaccinatie, een themaprogramma ter gelegenheid van de inentingscampagne die morgen begint.

Sanna Elkadiri krijgt eerste vaccinatie

Verpleeghuis-medewerker Sanna Elkadiri (39) krijgt dan als eerste Nederlander een prik, meldt het AD. Elkadiri snapt de angst die sommigen hebben, heel goed, maar ze heeft „veel vertrouwen in de wetenschap”. „Het voelt veilig”, zegt ze tegen de krant.

Elkadiri is een verzorgende met een ambassadeursfunctie in een verpleeghuis in het Brabantse Boxtel. Ze is zaterdag door haar directeur van Zorggroep Elde Maasduinen gevraagd of ze als eerste Nederlander ingeënt wilde worden met het vaccin van Pfizer. „Ik was meteen enthousiast.” Gisteren sprak Elkadiri persoonlijk met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). „Hij zei dat het wel goed komt, dat ik er niet alleen voor sta en dat we het samen doen”, vertelt ze.

De Jonge wacht zwaar debat

De Jonge wacht vandaag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De minister besloot gisteren onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen; woensdag in plaats van vrijdag. Ook gaf hij toe dat het inenten eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD’en op tijd aan het werk had gezet.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen.

‘Totale incompetentie’

GroenLinks-leider Jesse Klaver sprak gisteren in het radioprogramma 1op1 van „serieuze zorgen” over het functioneren van De Jonge. „Hoeveel fouten kun je maken?”, zei hij na een week waarin de minister zijn vaccinatiestrategie keer op keer moest bijstellen. „Verdorie, de vaccins liggen in Nederland en we zijn nog niet aan het prikken. Dat is gewoon niet goed.” PVV-leider Geert Wilders betichtte de CDA-bewindsman om die reden eerder al van „totale incompetentie”.

Ook voor de PvdA staat buiten kijf dat het kabinet keer op keer te laat is. De partij wil dat De Jonge met een duidelijk plan komt voor als de nieuwe vaccins komen die nu nog op toelating wachten. Ook wil de partij duidelijkheid over wat scholen gaan doen om te voorkomen dat leerlingen door de hernieuwde lockdown achterstanden oplopen. Daar heeft het kabinet tot nu toe veel te weinig voor gedaan, vindt de partij.

Lees ook: 6 geruststellende feiten over het Pfizer-vaccin in Nederland