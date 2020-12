Hugo de Jonge en Femke Halsema zingen God Only Knows in All You Need Is Love

De kerstspecial van All You Need Is Love was ook dit jaar weer een hit. Het programma is voor veel families een kersttraditie, standaard op kerstavond komt iedereen bijeen voor de buis om naar Robert ten Brink te kijken. Nou ja, iedereen, ruim twee miljoen mensen keken er gisteravond naar. Zij zagen dan ook zorgminister Hugo de Jonge en burgemeester Femke Halsema een (deel van een) liedje zingen.



Vermist: de coltrui van Hugo de Jonge. Hier zijn oproep aan jullie om hem te vinden pic.twitter.com/fN9lwUcAew — Koen Marée (@KoenMaree) December 24, 2020

‘Heftiger dan ooit’

All You Need Is Love staat bekend om emotionele herenigingen met familie, geliefden en vrienden. Robert ten Brink vertelde in een interview met Metro dat deze special „heftiger dan ooit” zou zijn. En dat was het ook, is op te merken uit de reacties op de uitzending. Niet alleen heftig omdat verloofden elkaar na achttien maanden pas weer terugzagen, ook omdat de minister van Volksgezondheid God Only Knows van The Beach Boys op nationale tv opvoerde.

Samen met Femke Halsema, Samantha Steenwijk, OG3NE, Bizzey, André Hazes, Lucas Hamming, Gerard Joling en Alain Clark zong De Jonge een stukje van het lied. „God only knows what I’d do without you”, klinkt het tijdens de beurt van de minister.

Wederom lopen de reacties op Twitter nogal uiteen. Minister De Jonge heeft zeker geen fijne week op Twitter-gebied. Slechts een paar dagen geleden gingen foto’s van hem viraal op Twitter, hij werd vanuit allerlei hoeken belachelijk gemaakt. Zo werd hij vergeleken met ‘hide the pain Harold’ en vonden mensen op elke foto wel een foutje.

‘Kan toch niet’

En nu dus weer: sommige mensen vonden het optreden van de minister geweldig, anderen vinden het belachelijk of zelfs ronduit slecht. „Ik vind het nog steeds heel bewonderenswaardig dat Hugo de Jonge het lijsttrekkerschap heeft opgeofferd om zich volledig te kunnen wijden aan de fotoshoots en optredens in entertainmentprogramma’s”, schrijft iemand bijvoorbeeld.



Ik vind het nog steeds heel bewonderenswaardig dat Hugo de Jonge het lijsttrekkerschap heeft opgeofferd om zich volledig te kunnen wijden aan de fotoshoots en optredens in entertainmentprogramma's. — Barry Smit (@barrysmit) December 25, 2020

„Hij is helemaal gek geworden. Terwijl er 11000 doden zijn, het land kapot gemaakt wordt, gaat hij staan zingen? Dit kan toch niet”, vindt een ander. Rinze vraagt zich af of de twee bestuurders niks beters te doen hebben:



Femke Halsema en Hugo de Jonge in #aynil… pic.twitter.com/P089NwwZJN — Rinze Anne (@rinzeanne) December 24, 2020

‘Geweldig toch’

Maar gelukkig zijn er ook de mensen die het juist leuk vinden dat de minister en burgemeester mee deden aan de uitzending. Zo laten ze zien dat ze „menselijk zijn en ook emoties hebben”, vindt iemand. „Hugo de Jonge kan hartstikke goed zingen!”, zo concludeert een twitteraarster.



Hugo de Jonge kan hartstikke goed zingen!#AllYouNeedIsLove — Hummertje (@Hummertje_) December 25, 2020

En: „Mensen moeten niet zo zeuren! Het is ook nooit goed. Laat die man toch, het is voor hem ook Kerst!”. Zo zijn er wel meer mensen die die mening delen. „Geweldig toch dit optreden. Wij Nederlanders hebben altijd wel ergens een mening over, misschien moeten we tijdens de kerstdagen naast binnen blijven ook eens iets meer naar binnen kijken.”



Geweldig toch dit optreden. Wij Nederlanders hebben altijd wel ergens een mening over, misschien moeten we tijdens de kerstdagen naast binnen blijven ook eens iets meer naar binnen kijken. Gemengde reacties optreden Hugo de Jonge bij AYNIL https://t.co/81Du6iuwBm via @telegraaf — Ron Mazer (@MacNack) December 25, 2020

Uitzending gemist? Je kunt ‘m hier terugkijken.

