Malieveld vol met schoenen van zorgpersoneel: ‘Stank voor dank’

Het Malieveld in Den Haag ziet er net iets anders uit dan normaal. Het staat dit keer niet vol met mensen, maar met schoenen. Die zijn van zorgmedewerkers die ‘demonstreren’ tegen de hoge werkdruk.

Het zorgpersoneel is vanwege de coronamaatregelen zelf niet aanwezig. Het personeel wil met de actie ‘meer dan applaus‘ een eerlijke beloning vragen en meer waardering. Bij de schoenen staan borden als ‘Stank voor dank’ en ‘We lopen op onze laatste benen’.



Wat een briljante actie is dit! Zorgmedewerkers willen hun patiënten en cliënten niet alleen laten om te demonstreren op het malieveld. Daarom hebben de @3zusters collega's uit het hele land gemobiliseerd om vandaag hun schoenen daar neer te zetten #deschoenwringt #meerdanapplaus https://t.co/69cQ8g0clX — Saskia Danen (@SaskiaDanen) September 5, 2020

Duizenden schoenen

Het protest wordt georganiseerd door de linkse partijen PvdA, SP en GroenLinks en door de vakbonden FNV, CNV en zorgvakbond Nu’91. Op initiatief van twee verpleegkundigen zijn vanochtend 5000 schoenen op het gras van het Malieveld gezet.



We gaan bijna beginnen. En wat zien die schoenen er gaaf uit! Doe mee om 14 uur via https://t.co/w9uZHGram4 en laat je bericht op social media achter via #meerdanapplaus pic.twitter.com/oouKaZHN0k — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) September 5, 2020

Op het veld staat ook een glazen huis, waar presentator Humberto Tan in gesprek gaat met de organisatoren en met mensen die in de zorg werken. Dat wordt sinds 14.00 uur hier online uitgezonden:

Geen verhoging, wel twee bonussen

Het liefst wil zorgpersoneel meer salaris, maar daar is in de Tweede Kamer niet genoeg steun voor. Volgend jaar is een loonsverhoging mogelijk wel mogelijk, zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff eerder. Wel krijgt het personeel volgend jaar een eenmalige bonus van vijfhonderd euro netto voor het harde werk tijdens de coronapiek. Eerder is al voor dit jaar een bonus van duizend euro toegezegd.

Lilian Marijnissen hoopt dat iedereen massaal van zich laat horen en er zo voor gezorgd kan worden dat de zorgverleners toch een eerlijke beloning krijgen, vertelt ze in de online uitzending. En dat gebeurt:



Laten we samen het wereldrecord likes en retweets op een bericht halen en de hashtag #meerdanapplaus trending maken! 💪 Want de zorg verdient zeker meer dan applaus! #zorg pic.twitter.com/KH6QPIFf2m — Tommie in de zorg (@tommieniessen) September 5, 2020



Wil jij in onze schoenen staan, zorg alsjeblieft goed voor de zorg! #meerdanapplaus — Gerrie Visser (@VisserGerrie) September 5, 2020



Ik ga maar gewoon aan het werk. Maar denkend aan al mijn lieve collega's die nu voor onze beroepsgroep opkomen, ongeacht welk niveau, welke zorgtak dan ook. Zorgen doen we met zijn allen, maar moeten we ook meer voor elkaar doen.♡#meerdanapplaus pic.twitter.com/tAC9XgRSpN — Manon. (@xManon_S) September 5, 2020



De zorg verdient #meerdanapplaus ! Stop o.a. met de marktwerking in de zorg, betaal de oh zo belangrijke medewerkers beter, etc! pic.twitter.com/hao04L2p3P — Thomas🇵🇸 🇳🇱 (@19T77) September 5, 2020



De schoenen worden aan het eind van de dag niet door de zorgverleners opgehaald, maar gaan naar stichting CliniClowns en Vluchtelingenwerk Nederland.

