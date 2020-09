Meisje (12) seint na ongeluk om hulp met zaklamp en redt zo haar vader

Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten dat de bestuurder van de auto toegaf vier of vijf biertjes gedronken te hebben. Het was voor agenten onmogelijk om een blaastest bij de Tilburger af te nemen, omdat hij verwondingen aan zijn gezicht had.

In het ziekenhuis is er een bloedtest afgenomen om te kijken hoeveel alcohol de man precies in zijn bloed had. Verder is de chauffeur zijn rijbewijs voorlopig kwijt. „Dat krijgt hij terug als er toch minder alcohol in zijn bloed zit dan we verwachten.”

Lees ook: ‘Verzoek om schrappen coronaboetes zit in de molen’