Pak jouw opslagbox in als een pro en reken af met te veel spullen

Om verschillende redenen kan een opslagruimte huren handig zijn. Wellicht zijn de kinderen net de deur uit, maar wil je een aantal spullen voor ze bewaren, voor als ze straks een grotere woning dan de studentenkamer hebben.

Wellicht heb je een hobby die thuis te veel ruimte inneemt, of wil heb je simpelweg extra ruimte nodig voor de kerstversieringen of wintersportspullen. Een self storage-ruimte kan ideaal zijn om verhuizingen makkelijker te maken, of bij een verbouwing in huis.

Wat ook de reden is, het inpakken van de opslagruimte zelf kan soms een uitdaging zijn. De verleiding is groot om alles maar gewoon naar binnen te gooien en de deur achter je dicht te trekken. Met wat simpele aanwijzingen richt je de ruimte echter veel praktischer in en daarmee sla je spullen veiliger op. Hier vind je zeven tips voor inpakken van een opslagruimte.

1 Maak een plan

Ga eerst even zitten om te bepalen wat er allemaal in de opslagruimte moet komen. Sluit de echt belangrijke bezittingen uit. Zaken zoals de juwelen van je grootmoeder of belangrijke documenten horen niet in een opslagruimte thuis. Breng er ook geen dingen naar toe die je vaak nodig hebt, die kun je beter in huis of op kantoor bewaren.

Wat kan er allemaal wel in een storage space? Vrijwel alles, mits het niet kan vergaan. Maak nu vast een inventarisatie en verzamel al de spullen bij elkaar, zodat je ze in een keer over kan brengen.

2 Ga voor de beste deal

Of je nu voor tijdelijke huur gaat, of een storage space als meer permanente oplossing voor je ruimtegebrek neemt, je wilt niet te veel betalen. Bepaal aan de hand van de spullen die erin moeten, hoeveel ruimte je precies nodig gaat hebben en kijk uit naar bedrijven waar je precies op de vierkante meter je opslagruimte kunt huren. Zo betaal je niet te veel voor ruimte en huur je geen ruimte die je niet nodig hebt.

Het is natuurlijk wel fijn wanneer de opslagruimte een beetje in de buurt is, maar wanneer je niet de hele tijd makkelijk bij je spullen wilt, kijk dan ook iets verder. Vooral in de grotere plaatsen is er flink wat aanbod qua opslagruimtes, maar de prijzen voor bijvoorbeeld een opslagbox in Amsterdam liggen ook vaak wat hoger. Wees trouwens niet bang om naar de mogelijkheden voor korting te vragen, zeker als je van plan bent langer te huren.

Vraag hoe het zit met verzekeringen, of er een ophaalservice mogelijk is en of er materiaal zoals opslagdozen beschikbaar is. Informeer bovendien naar alle voorwaarden – zoals of een borg wordt vereist – en wat de opzegtermijn is. Het is beter om vooraf even goed rond te kijken, dan achteraf te merken dat je een veel betere deal had kunnen krijgen.

3 Bescherm je bezittingen

Kijk goed naar de zaken die je in de opslag wilt zetten en bedenk hoe je deze optimaal kunt bewaren. Serviesgoed wil je bijvoorbeeld in papier of bubbelplastic wikkelen. Kleding kan het beste in stofvrije zakken en wanneer je lederen meubelen wilt opslaan, is het aan te raden deze van tevoren te behandelen met een ledervoeding en een vochtwerende spray. Voor beddengoed en andere stoffen (gordijnen) kun je vacuümzakken aanschaffen.

Investeer ook in een goed slot om de ruimte af te sluiten en overweeg zeker een verzekering voor de opgeslagen spullen.

4 Label je dozen

Hoewel je tijdens het inpakken denkt dat je vast wel gaat onthouden dat de keukenspullen in de dozen aan de rechterkant en de winterkleren in de dozen aan de linkerkant staan, zul je je verbazen hoe snel je dit soort informatie weer vergeet. Vertrouw dan ook niet op je geheugen en neem even de moeite om de dozen te labelen. Vermijd hierbij om verschillende spullen door elkaar in dozen te doen, maar sorteer per categorie om alles overzichtelijk te houden.

5 Laat een gangpad over

Dit kan tijdens het inpakken van de ruimte wat lastig zijn, maar je zult jezelf later dankbaar zijn dat je een loopruimte tussen alle spullen overlaat. Wanneer je dan een keer bij de achterste spullen wilt, dan hoef je niet eerst alles uit de storage te halen. Heb je je dozen gelabeld, zet deze dan met het label naar voren aan het gangpad.

6 Pak strategisch in

Probeer grote items zoveel mogelijk te ontmantelen. Haal bijvoorbeeld, indien mogelijk, de poten van die grote tafel en kijk of de kast uit elkaar kan. Grote objecten worden zo een stuk hanteerbaarder, wat het efficiënt inpakken makkelijker maakt.

Alles wat niet uit elkaar kan, wil je toch optimaal inzetten. Gebruik een afvalbak bijvoorbeeld als extra container en zet dingen in dat ene kastje dat niet uit elkaar geschroefd kan worden. Met vacuümzakken kun je grote dingen als kussens en dekens een stuk kleiner maken.

Denk ook zeker in de hoogte, om zo de gehele ruimte te benutten. Zorg er dan wel voor dat de spullen die onderaan komen te staan stevig genoeg zijn, en ook zaken zijn waar je niet regelmatig bij hoeft.

7 Zorg dat alles droog blijft

Uiteraard heeft de opslagverhuurder er de verantwoordelijkheid voor dat het dak van de faciliteit niet lekt en er geen vocht of nare geuren van nabijgelegen opslagruimtes kunnen binnenkomen. Controleer dit toch even – vraag naar klimaatcontrole en beveiliging – en zorg ervoor dat de spullen die jij opslaat geen vochtproblemen gaan opleveren.

Ga je bijvoorbeeld een vriezer, vaatwasser of koelkast opslaan, zorg dat deze dan ruim van tevoren is uitgezet. Maak de binnen- en buitenkant vervolgens goed droog.

