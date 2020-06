Bonus van duizend euro voor het zorgpersoneel: ‘We willen onze waardering uiten’

Nederlanders die in de zorg werken, krijgen als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis een eenmalige bonus uitgekeerd van 1000 euro netto. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekendgemaakt.

„Wij willen onze waardering en dankbaarheid op die manier uiten”, zei ‘corona-minister’ De Jonge. „Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen.”

Bonus voor alle sectoren

Het geld is bedoeld voor alle sectoren in de zorg, dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. Ook voor het ondersteunend personeel, zoals schoonmakers. Het extraatje is niet bedoeld voor artsen.

„Met deze bonus laten we vanuit de Tweede Kamer en het kabinet onze waardering zien”, zegt minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport). Staatssecretaris Paul Blokhuis voegt toe: „Voor de volharding, flexibiliteit en professionaliteit van onze zorgmedewerkers mogen we heel dankbaar zijn.”

‘Blij met de bonus’

NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, noemt de bonus een goede zaak. „We zijn positief over het feit dat de bonus nu eindelijk geregeld is”, zegt voorzitter Stella Salden. „Vanaf het begin hebben we aangekaart om deze bonus netto uit te keren. We zijn blij dat dit nu ook gebeurt.”

Toch blijft de beroepsorganisatie kritisch. „Natuurlijk zijn we blij met deze bonus, omdat zorgpersoneel meer verdient dan alleen applaus”, zegt Salden. „De afgelopen periode heeft meer dan duidelijk gemaakt hoe onmisbaar onze zorgprofessionals zijn. Daar moet een passende beloning tegenover staan. Niet alleen nu door een eenmalige bonus, maar ook in de toekomst in de vorm van betere arbeidsomstandigheden, meer zeggenschap en structureel betere salarissen.”

Najaar

In totaal trekt het kabinet 800 miljoen euro uit voor de bonusregeling. Het ministerie zorgt er in overleg met zorginstellingen voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd.

Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers. Het geld wordt dan in het najaar uitgekeerd.

