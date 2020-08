Kamer stemt tegen extra salarisverhoging voor de zorg

In de Tweede Kamer is woensdag opnieuw geen meerderheid gevonden voor het verder verhogen van de salarissen in de zorg. Twee moties daartoe – één van SP, GroenLinks en PvdA en één van de PVV – werden in een hoofdelijke stemming verworpen. De coalitiepartijen stemden tegen.

Een derde motie van de SP, GroenLinks en de PVdA, om de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen, werd ook verworpen.

‘Niet verstandig’

Eerder op de middag zeiden zowel VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff als CDA-voorman Pieter Heerma zich te willen buigen over de vraag of er toch nog financiële ruimte is voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg. Wel wees Dijkhoff erop dat de salarissen in de zorg al zijn verhoogd en dat loonsverhoging volgend jaar mogelijk is. Ook krijgt het personeel een eenmalige bonus voor het harde werk tijdens de coronapiek. Hij zou daar graag een schepje bovenop doen, maar is het met het kabinet eens dat het in de huidige economische omstandigheden misschien niet de beste keuze is.

Rutte noemde een extra loonsverhoging ‘niet verstandig en onverantwoord’. „Door de coronacrisis is er ook geen ruimte, want er is veel geld nodig voor andere zaken”, benadrukte hij. Rutte wees er daarnaast op dat dan ook in andere publieke sectoren de lonen omhoog zouden moeten, zoals bij de politie en in het onderwijs. „Dat wil ik ook wel, dolgraag, maar het gaat niet.”

Eenmalige bonus

Het kabinet biedt het zorgpersoneel wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto aan voor het vele werk dat is verzet tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Als het goed is kunnen zorgaanbieders die bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun werknemers. Het kabinet hoopt de bonus nog voor kerst op de rekeningen van de werknemers te hebben.

Hoofdelijke stemming

De meeste Kamerleden waren voor de stemmingen naar Den Haag gekomen. Dat was vorige week heel anders. Na een debat over de coronacrisis wilde PVV-leider Geert Wilders toen een hoofdelijke stemming. Hij had gemerkt dat er minder Kamerleden van de coalitie dan de oppositie in het gebouw aanwezig waren, waardoor zijn motie zou worden aangenomen. Bij eerdere stemmingen over zijn voorstel, toen wel iedereen aanwezig was, staakten de stemmen.

Leden van de coalitie verlieten het Kamergebouw, waardoor er volgens de regels niet genoeg parlementariërs aanwezig waren om de stemming door te laten gaan. De oppositie sprak er schande van.

