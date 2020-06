Ontevreden zorgmedewerkers: ‘De zorg verdient meer dan alleen applaus’

Verpleegkundigen en verzorgden zijn ontevreden over hun salaris en overwegen te stoppen met hun baan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Dat blijkt uit een peiling van NU’91, een onafhankelijke organisatie van verpleegkundige en verzorgenden, onder ruim 3000 zorgprofessionals.

Toeslagen

De afgelopen weken werd het belang van de zorg duidelijk tijdens alle perikelen rondom de coronacrisis. Daarvoor kregen zorgmedewerkers het welbekende applaus. Echter werd gister duidelijk dat zorgmedewerkers die tijdens de coronacrisis meer hebben gewerkt, waarschijnlijk toeslagen moeten terugbetalen. Daarover benadrukte staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) geen uitzonderingen te kunnen maken op het beleid van de Belastingdienst.

Dit soort politieke beslissingen en de huidige arbeidsvoorwaarden hebben invloed op de gemoedstoestand van zorgmedewerkers. Stella Salden, voorzitter van NU’91, vindt de uitkomsten schokkend. „Het is heftig om te horen dat zorgprofessionals hierdoor overwegen om de zorg te verlaten. Ze zijn terecht boos. Het gaat ze niet alleen om dat hogere salaris of die bonus. Ze willen dat de politiek hen serieus neemt.”

Meer dan applaus

Volgens Salden blijkt door de komt van het coronavirus, hoe essentieel de zorg is. „Er werden vanuit de politiek beloftes gedaan om het vak weer aantrekkelijk en gezond te maken. Nu het tijd is om die beloftes in te lossen, is het ineens niet realiseerbaar.”

NU’91 lanceerde vorige week de petitie ‘De zorg verdient meer dan alleen applaus’. Hiermee wil de organisatie de politiek aanmoedigen tot structurele waardering voor verpleegkundigen en verzorgenden. De petitie werd ruim 16.000 keer ondertekend.

