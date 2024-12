Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Socioloog benadrukt dat bevolking te hard groeit door migratie: ‘Niet arbeidsmigratie, maar asiel- en gezinsmigratie grootste reden’

Over de asielcrisis zijn we in Nederland nog niet uitgepraat. Dat bleek gisteren ook in de studio van WNL op Zondag. Daar was de toon namelijk behoorlijk streng. Socioloog Ruud Koopmans vertelde dat de bevolking te hard groeit door migratie en benadrukte dat het asielbeleid in Nederland anders moet.

De asielcrisis is een ‘hot topic’ voor ons huidige kabinet en menig Nederlander. Onder meer asielminister Marjolein Faber en PVV-leider Geert Wilders zijn daar duidelijk over: die asielinstroom moet worden getemperd.

Maar over de haalbaarheid van die asielplannen klinken nogal wat vraagtekens, mede doordat asielbeleid op Europees niveau bepaald wordt.

Bevolkingsgroei door migratie

Hoogleraar Sociologie en Migratie Ruud Koopmans zat gisteren bij WNL op Zondag om zijn visie op de asielcrisis te delen. Hij benadrukt dat de bevolking te hard groeit door migratie. „De afgelopen tien jaar zijn er een miljoen mensen bijgekomen door migratie en in de laatste vijf jaar zijn dat er meer dan 600.000 geweest.”

In de studio zat ook woonminister Mona Keijzer, die daar over haar ambities voor de woningcrisis vertelde. Volgens Koopmans is de bevolkingsgroei door migratie ook een probleem voor de woningmarkt.

Socioloog benadrukt reden voor hoge migratiecijfers

De Nederlandse bevolking groeit harder dan volgens de statistieken zou moeten. De socioloog vertelt dat twee vormen van migratie de reden voor de hoge migratiecijfers zijn, namelijk asiel- en gezinsmigratie. „Niet door arbeidsmigratie.” Iets wat volgens WNL-presentator Rick Nieman wel vaak wordt gezegd.

Volgens Koopmans gaan bij arbeidsmigratie ook een hoop mensen weer terug naar hun land van herkomst. Als je als regering dus iets wilt doen aan de asielinstroom, moet je volgens de socioloog kijken naar asiel- en gezinsmigratie.

Problemen met intergratie

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen van Richard van Zwol concludeert dat de sociale samenhang in Nederland ingrijpend zal veranderen als je grote groepen migranten uit andere culturen dan de Westerse cultuur, binnenhaalt. Iets waar de socioloog zich zorgen over maakt.

Hij noemt als voorbeeld de incidenten in Amsterdam op. „Dat is een teken van grote intergratieproblemen in delen van de bevolking met een migratieachtergrond. Met name in islamitische groepen en binnen die groep weer bij de Marokkaanse groep.” Hij noemt antisemitisme en geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid op. „Daarin zijn diezelfde groepen ook sterk oververtegenwoordigd.”

Nederlandse cultuur

Volgens de socioloog is het niet zo dat alle migranten een intergratieprobleem hebben. Maar hij noemt als voorbeeld sommige Marokkaanse gastarbeiders en hun gezinsmigratie op. „We hebben een intergratieprobleem als twee of drie generaties later dat soort problemen nog steeds een rol spelen. Dat heeft te maken met culturele afstand.”

In de WNL-studio oppert trendwatcher Farid Tabarkite meer te investeren in vakken als maatschappijleer en burgerschap, zodat jongeren de Nederlandse normen, waarden en cultuur leren.

Trots of nationalisme?

Oud-commandant Jeff Macmootry haalt aan dat het Nederlandse volkslied zingen op scholen of de Nederlandse vlag hijsen, een brug te ver lijkt in onze maatschappij. Tabarkite denkt dat we daar te krampachtig over doen en kinderen toch moeten leren wat een ‘Nederlandse samenleving is’.

Mona Keijzer haalt aan dat een volkslied zingen in een land als Amerika heel normaal is, maar dat dat hier als ‘nationalisme’ wordt beschouwd. „Je kunt trots zijn op je eigen land en cultuur en tegelijkertijd begrip hebben en ruimte laten voor die van anderen.” Ze somt op dat bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen een vrouwen of het hebben andere seksuele voorkeuren, nu eenmaal onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij.

‘Iedereen mag blijven’

Culturele assimilatie, waarbij in de geval de Nederlandse cultuur de boventoon voert, is volgens Koopmans belangrijk voor intergratie. Hij benadrukt dat een hoop mensen op rechts populistische partijen stemmen omdat ze ervaren dat Nederland niet meer ‘hun land’ is. Hoewel volgens hem een maatschappij altijd verandert, heeft een maatschappij ook het recht om de kernwaarden te bewaken.

De instroom moet volgens de socioloog in ieder geval beperkt worden. „Het principe dat nu geldt bij de asielmigratie is dat iedereen die zich aan een Europese buitengrens of in Nederland voor een asielaanvraag meldt, ook mag blijven blijven.” Dat moet volgens Koopmans anders.

Oud-commandant: ‘Invasie door immigratie’

Als Nieman wil afsluiten, haakt oud-commandant Macmootry nog even in. Hij haalt een opmerking aan die hij 25 jaar geleden hoorde. „Dat is namelijk: invasie door middel van immigratie. Potentiële tegenstanders zullen niet per se het gewapend conflict opzoeken als het gaat over het ondermijnen van onze maatschappij, maar door de migratie in een tempo en een omvang door te drukken zoals die nu is? Dan ondergraaf je uiteindelijk de samenleving en versterk je de polarisatie.”

