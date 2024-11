Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Femke Halsema: ‘Veel pijn in de stad, maar zou niet opnieuw spreken van een pogrom’

Terugkijkend op de gewelddadigheden in Amsterdam van eerder deze maand en de daaropvolgende gebeurtenissen zou Femke Halsema toch niet opnieuw spreken van een „pogrom”. Dat zei de Amsterdamse burgemeester gisteravond in Nieuwsuur.

Eerder zei Halsema nog achter haar gebruik van de term te staan. Ze kreeg in een spoeddebat in haar gemeenteraad afgelopen week behoorlijk veel kritiek over haar handelen. „Wat ik vooral tot uitdrukking heb willen brengen, is het verdriet en de angst bij joodse Amsterdammers”, zei Halsema. „Maar ik moet wel zeggen dat ik in de dagen daarna heb gezien hoe het woord pogrom heel politiek werd, eigenlijk propaganda werd. De Israëlische regering spreekt over ‘een Palestijnse pogrom in de Amsterdamse straten’, in politiek Den Haag wordt het woord pogrom vooral gebruikt om Marokkaanse Amsterdammers, moslims, te discrimineren. Zo heb ik het niet bedoeld en zo heb ik het niet gewild.”

Halsema: ‘Wil niets te maken hebben met de manier waarop ‘pogrom’ politiek wordt gebruikt’

De burgemeester stelt dat ze „niets te maken wil hebben” met de manier „zoals het politiek wordt gebruikt, ook als propaganda”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Amsterdamse burgemeester Halsema is vanavond te gast in Nieuwsuur. We spreken haar over de gewelddadige gebeurtenissen in haar stad, de oplopende spanningen in de samenleving en de reacties uit politiek Den Haag. pic.twitter.com/jBNLhJfC45 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) November 17, 2024

De dag na de gewelddadigheden rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv zei Halsema dat ze „zich kon voorstellen dat het mensen doet denken aan een pogrom”. Tijdens het genoemde spoeddebat in de gemeenteraad zei ze daar nog steeds achter te staan. „Dat neem ik niet terug”, zei ze toen. „Ik hecht aan de feiten, maar ik heb ook moreel te duiden. En dat heb ik gedaan.” Direct na het geweld meldde Halsema dat er vooraf geen concrete dreiging was geweest.

👇 Wat is pogrom? Pogrom, wat Femke Halsema niet meer wil gebruiken bij wat afgelopen tijd in haar Amsterdam gebeurde, betekent gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen mensen. Dat kan bijvoorbeeld om etnische redenen zijn, of religieuze. Het gaat om fysiek geweld, maar in uiterste vorm ook om het vermoorden van mensen en het vernietigen van hun omgeving.

‘Er zijn al weer veertig demonstraties geweest’

Hoe worden de scherven bij elkaar geraapt en hoe moet het nu verder in Amsterdam?, was de insteek van het gesprek van Nieuwsuur met Femke Halsema. Hoe is de stad er na tien veel besproken en vaak gewelddadige dagen aan toe? Halsema: „U noemt het scherven rapen, dat lijkt me eigenlijk wel een goede omschrijving. De stad is veel rustiger geworden en we hebben afgelopen donderdag de noodverordening opgeheven. Er mag dus weer gedemonstreerd worden en er zijn er sindsdien al zo’n veertig geweest, waar u waarschijnlijk niets van heeft gemerkt.”

Halsema ziet pijn

Burgemeester Halsema weet ook hoe het anders is: „Er is ontzettend veel pijn in de stad. Bij onze joodse gemeenschap, maar ook heel erg bij Marokkaanse Amsterdammers, bij Amsterdamse moslims. De mensen voelen zich diep en diep gekrenkt.”

Nieuwsuur kun je terugkijken via NPO Start.

Reacties