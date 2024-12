Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerderheid Nederlanders wil focus op eigen problemen en minder op problemen in het buitenland

Richt de Nederlandse regering zich te veel op problemen in het buitenland en te weinig op problemen in eigen land? Een meerderheid van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

63 procent van de ondervraagden vindt de balans tussen binnen- en buitenland zoek.

Problemen in Nederland

Zo zeggen veel mensen dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht was voor binnenlandse problemen zoals het woningtekort, de asielopvang en hoge prijzen. Tegelijkertijd hebben veel mensen de indruk dat Nederland veel meer doet dan andere landen op bijvoorbeeld het gebied van asiel en klimaat. Ook zeggen sommige mensen het buitenland te zien als oorzaak van problemen, zoals de Europese stikstofregels.

Eerdere onderzoeken van het SCP in 2011 en 2018 wezen ook al uit dat een meerderheid van de Nederlanders meer aandacht wil voor de binnenlandse problemen. Op één punt ziet het SCP wel een verandering. Bij het onderzoek in 2011 hadden mensen op het gebied van internationale veiligheid geen zorgen en vonden ze bezuinigingen op defensie prima. Nu is het aantal mensen dat minder wil uitgeven aan militaire missies gedaald.

„Daarbij vindt een ruime meerderheid (69 procent) dat Nederland evenveel moet bijdragen aan defensie en veiligheid als andere Europese landen”, aldus het SCP. „Anders dan bij asiel en klimaat hebben Nederlanders op dit thema niet het idee dat Nederland voorop loopt.”

Internationale samenwerking

Tegelijkertijd blijft er veel steun onder Nederlanders voor internationale samenwerking, om zo ook internationale problemen op te lossen. Zo steunt een ruime meerderheid (70 procent) het Nederlandse lidmaatschap van de EU, en is het draagvlak voor een vertrek van Nederland uit de EU klein (10 procent).

Ruim een op de drie mensen vindt dat Nederland juist meer met het buitenland moet samenwerken. Zo zeggen mensen dat Nederland als rijk land de verantwoordelijkheid heeft om voorop te lopen, bijvoorbeeld als het gaat om de vermindering van CO2-uitstoot of om hulp aan arme landen. Ook is er volgens het SCP bij mensen een „breed gedeeld besef” dat Nederland als klein land wel moet samenwerken met andere landen.

Vorige Volgende

Reacties