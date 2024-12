Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dominique Pelicot accepteert straf en gaat niet in beroep in verkrachtingszaak

Dominique Pelicot gaat niet in beroep tegen zijn gevangenisstraf in de spraakmakende Franse verkrachtingszaak. De rechter veroordeelde hem eerder deze maand tot twintig jaar cel, omdat hij jarenlang zijn vrouw Gisèle Pelicot drogeerde, verkrachtte en liet verkrachten.

Volgens de advocaten van de 72-jarige veroordeelde legt hij zich neer bij dat vonnis. Het was de maximale straf die hij had kunnen krijgen. Ook vijftig andere mannen zijn veroordeeld voor het verkrachten van Gisèle Pelicot. Zij kregen celstraffen van drie tot vijftien jaar.

Wereldwijde opschudding rond Pelicot

Het proces tegen Dominique Pelicot en de vijftig andere mannen in de Zuid-Franse stad Avignon, allemaal beschuldigd van het verkrachten van Gisele Pelicot, heeft wereldwijd voor opschudding gezorgd. De zaak heeft ook in heel Frankrijk protesten uitgelokt ter ondersteuning van Gisele Pelicot, die nu symbool staat voor de strijd tegen seksueel geweld.

In Nederland is bewijsmateriaal zoals beeld al genoeg om een verdachte van een seksueel misdrijf te veroordelen. De politie heeft sinds 2011 meer dan 20.000 foto’s en video’s gevonden van het misbruik op de computer van de Fransman. Het koppel ligt inmiddels in een scheiding. Ze hebben drie kinderen samen en twee kleinkinderen.

Docher Caroline

Dochter Caroline Darian heeft haar verhaal gedaan aan The New York Times. Op de apparaten van haar vader werden foto’s van haar gevonden, samen met beelden van haar moeder die werd verkracht. Dominique Pelicot heeft echter altijd ontkend zijn dochter Caroline te hebben gedrogeerd of seksueel te hebben misbruikt.







ANP

Reacties