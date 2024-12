Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Woningcrisis: regels leggen nieuwbouw stil en huurprijzen nog vaak onterecht te hoog

Terwijl menig woningzoekende wanhopig een woning probeert te vinden, rammelt het aan de kant van het aanbod. Zo blijkt namelijk dat regels en protocollen de nieuwbouw belemmeren en dat huurprijzen binnen de particuliere sector nog steeds, onterecht, te hoog zijn. En dat terwijl woonminister Mona Keijzer vandaag tijdens de Woontop spijkers met koppen wil slaan.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Minister Mona Keijzer naar Woontop

Een veelgenoemde reden voor dit woonprobleem is dat er te weinig gebouwd wordt. Vandaag vertelt Frank Verwoerd, hoofd onderzoek bij vastgoedadviseur CBRE, tegen De Telegraaf dat 40 procent van de geplande woningen stilligt. Waarom? Kennelijk loont het niet om daarin te investeren.

Vandaag komt woonminister Mona Keijzer samen met allerlei partijen vanuit de woningmarkt tijdens de Woontop. Om hier harde afspraken te maken over over de bouw van 100.000 woningen per jaar.

Regels belemmeren nieuwbouw tijdens woningcrisis

Maar volgens bouwers en ontwikkelaars zitten een hoop regels de nieuwbouw in de weg. Bijvoorbeeld de eis dat twee derde van de nieuwbouw betaalbare huurwoningen of koopwoningen tot 390.000 euro moet zijn. Daardoor zijn woonprojecten lang niet meer altijd financieel haalbaar. „Op die betaalbare woningen wordt een negatief rendement behaald, dat betaald moet worden van de resterende duurdere woningen”, zegt Verwoerd.

En ook volgens het Economisch Instituut voor de Bouw moeten de belemmeringen ten aanzien van bouwlocaties worden weggenomen.

Te hoge huurprijzen ondanks Wet Betaalbare Huur

Ook schrijft De Volkskrant dat veel verhuurders zich niet houden aan de maximale huurprijs vanuit de Wet betaalbare huur. Die wet, van voormalig woonminister Hugo de Jonge, moest het antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt. Maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders aanzet tot de verkoop van huurwoningen. En daardoor droogt het aanbod van betaalbare huurwoningen aanzienlijk op.

De Wet betaalbare huur, waar beleggers en verhuurders eerder al van gingen steigeren, zorgt ervoor dat huurprijzen in de vrije sector een maximum krijgen. Deze wet geldt sinds 1 juli.

Verhuurders houden zich niet aan wet

De huurprijs wordt bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel, oftewel een puntensysteem. Waarin oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel worden meegewogen.

Vragen verhuurders te veel huur voor wat een woning waard is? Dan hangt hen een boete van 22.500 tot 90.000 euro boven het hoofd. Het ministerie schatte eerder dat op die manier alle sociale- en middenhuurwoningen een huurprijs van minder dan 1000 euro per maand zullen hebben.

Maar uit onderzoek van De Volkskrant blijkt dat veel verhuurders zich helemaal niet aan die wet houden. Ze vragen meer huur dan geoorloofd.

Woningen met laag puntenaantal

De krant bekeek op een willekeurige dag in november alle woningen op woonwebsite Pararius met een huurprijs net boven de nieuwe huurgrens van 1165 euro.

Daaruit blijkt dat voor 61 van de 287 huurwoningen de huurprijs waarschijnlijk te hoog ligt. Deze woningen hebben een laag puntenaantal en een duidelijke reden waarom ze toch in de vrije huur zouden vallen, ontbreekt.

