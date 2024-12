Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet akkoord met eerste asielwetten van minister Faber

De ministerraad heeft ingestemd met de eerste drie asielwetten van minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Het gaat om voorstellen voor onder meer de invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers, het schrappen van asielvergunningen voor onbepaalde tijd en het beperken van gezinshereniging. Doel van de wijzigingen in het asielbeleid is om te zorgen dat er minder nieuwe asielzoekers en hun familie naar Nederland komen. Ook moeten daardoor erkende vluchtelingen minder lang blijven en terugkeren zodra de situatie in hun thuisland weer veilig is.

Faber is tevreden met het pakket maatregelen en meldt dat ze blij is dat de ministerraad ermee heeft ingestemd. „Door minder instroom en meer terugkeer neemt ook de druk af op de IND en asielopvang, en daarmee de druk op huisvesting, zorg en onderwijs”, laat ze weten.

De plannen zijn vervat in drie wetsvoorstellen die nu voor advies naar de Raad van State gaan. Daarna moeten ze nog behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Eerder mislukte een poging van Faber om tot staatsnoodrecht te komen om het aantal asielzoekers te verminderen. Daardoor zou het parlement omzeild worden en dat stuitte onder meer op verzet van de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

‘Allerlei zaken’

Faber wacht de adviezen „gewoon rustig af. U kent mij denk ik wel als een positief mens”, zei ze na afloop van het kabinetsberaad. De adviezen zal ze nog opnieuw gaan bespreken met haar collega’s in de ministerraad, zei ze. Maar ze heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat met het vervolg van haar plannen. „Ik ga door. En als er zaken moeten worden bijgezet of wat dan ook, dan gaan we kijken hoe we dat oplossen.” Dat coalitiepartij NSC zich telkens kritisch opstelt over de asielplannen vindt Faber niet erg. „Ja, ze zijn kritisch, maar dat mag.”

De afgelopen weken was er ook al veel kritiek gekomen op de plannen van Faber die grotendeels al bekend waren, onder meer van de Raad van State, advocaten en de koepel van rechters. De minister wil niet op details ingaan, maar zegt dat „allerlei zaken natuurlijk” worden besproken en serieus genomen.

