NSC-leider Pieter Omtzigt over kabinet: ‘Met schreeuwen en schijnoplossingen bereik je niets’

Door hard te schreeuwen en met schijnoplossingen te komen, gaat het kabinet de problemen waar Nederland voor staat niet oplossen. Dat heeft NSC-leider Pieter Omtzigt gezegd tijdens een ledencongres van zijn partij in Nieuwegein. Hij noemde specifiek migratie als voorbeeld van een dossier waarop nog maar weinig is bereikt.

„Polarisatie wordt een probleem wanneer politici olie op het vuur gooien, grote woorden gebruiken, onmogelijke voorstellen doen en problemen onopgelost laten”, zei Omtzigt. „Dan voer je een debat om het debat. Dan beledig je elkaar om te beledigen. Dan schreeuw je het hardst om de krant, het nieuws en de sociale media te halen. Maar je verzaakt je taak als politicus, namelijk hard werken aan oplossingen voor Nederland.”

Omtzigt stond stil bij het vertrek van de staatssecretarissen Folkert Idsinga en Nora Achahbar en de Kamerleden Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk. „Ik begrijp een aantal van hun bezwaren heel goed”, zei hij. „Want met de huidige polarisatie en vijandige toon in het debat lijk je op korte termijn het publieke debat te winnen, maar verlies je een deel van de samenleving. En erger nog: met schijnoplossingen maak je de problemen soms erger.”

Scherper dan gedacht

De NSC-oprichter erkende dat de tegenstellingen in politiek en samenleving scherper zijn gebleken dan hij al dacht. „De zeeën gaan op dit moment ontzettend hoog in Nederland, hoger nog dan ik verwacht had. Het is windkracht 11 in de samenleving.” Aan de andere kant noemde hij het ook goed dat problemen tenminste worden benoemd.

De vertrokken staatssecretarissen hebben volgens Omtzigt meer bereikt dan asielminister Marjolein Faber. Hij noemde de lastenverlichting als gevolg van het belastingplan, dat overigens grotendeels door minister Eelco Heinen door de Tweede Kamer werd geloodst omdat Idsinga tijdens de behandeling aftrad. En Achahbar „won het vertrouwen van de toeslagenouders, wat heel belangrijk is”. Zij deden hun werk „vaak in stilte en zonder te polariseren”.

Staande ovatie

Omtzigt, die voor en na zijn speech een staande ovatie kreeg, kreeg ook de handen op elkaar voor Nicolien van Vroonhoven die hem tijdens zijn ziekte verving. „Zij heeft laten zien wat de kernwaarden van de partij zijn en waren.” Onder haar leiding werd opnieuw onderhandeld over het asielhoofdstuk van het coalitieakkoord, waardoor de omstreden inzet van noodrecht van tafel ging.

„Staatsnoodrecht kan alleen voor een acute noodsituatie”, benadrukte ook Omtzigt. „De situatie is ernstig, maar kan via spoedwetgeving aangepakt worden.”

