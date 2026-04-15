Zweten, stressen en onzekerheid: huizenjacht vormt een steeds grotere mentale belasting

Het vinden van een geschikte woning is voor veel mensen een stressvolle zoektocht, en de schaarste op de woningmarkt maakt dat alleen maar zwaarder. Steeds vaker voelt de huizenjacht niet meer als een praktische stap, maar als een mentaal slopend proces dat veel energie en onzekerheid met zich meebrengt.

De verhoging van dat stressniveau blijkt ook uit onderzoek. Uit een analyse van ruim duizend klantreviews van De Hypotheekshop over het eerste kwartaal van 2026 blijkt dat spanning en onzekerheid duidelijk zijn toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Die ontwikkeling past in een bredere trend: het aandeel starters dat duidelijke stresssignalen laat zien, is gestegen van ongeveer 25 tot 35 procent in 2025 naar 35 tot 45 procent in 2026.

Stress op de woningmarkt

Kopers laten zich in hun reviews aan De Hypotheekshop minder ‘geremd’ uit dan voorheen. De analyse wijst op een verschuiving in beleving en taalgebruik. Waar het eerder vaker bij feitelijke beschrijvingen bleef, klinkt nu nadrukkelijker frustratie, twijfel en opluchting door. De woningmarkt wordt door veel mensen niet alleen als krap ervaren, maar ook als onvoorspelbaar en moeilijk te doorgronden.

„Waar het vroeger vooral ging over prijzen en mogelijkheden, zien we nu dat het traject eromheen zwaarder begint te wegen”, zegt Martin Hagedoorn, woordvoerder van De Hypotheekshop. „Mensen ervaren minder grip en dat zorgt voor meer spanning gedurende het hele proces.”

Starters en kopers in echtscheiding

Vooral starters hebben het volgens De Hypotheekshop zwaar op de woningmarkt. Zij ervaren het vaak als overweldigend en voelen weinig grip op hun kansen. Door de schaarste, hoge prijzen en stevige concurrentie wordt het kopen van een eerste woning voor veel mensen een intens en stressvol proces. In de cijfers is dit duidelijk terug te zien.

„Voor starters is het vaak zoeken zonder duidelijk perspectief”, zegt Hagedoorn. „Ze moeten snel schakelen, maar weten tegelijkertijd niet altijd waar ze aan toe zijn. Dat maakt het mentaal zwaar. Ook als de uitkomst positief is.”

Ook kopers in een scheidingssituatie ervaren veel spanning. In deze groep ligt het stressniveau het hoogst en nam dit bovendien het sterkst toe: van ongeveer 40 tot 60 procent in 2025 naar 55 tot 70 procent in 2026. Tijdsdruk en persoonlijke omstandigheden versterken de onzekerheid. „In scheidingssituaties komt alles samen: tijdsdruk, emotie en financiële keuzes”, zegt de woordvoerder.

Behoefte aan vastigheid

Ook komt naar voren dat kopers behoefte hebben aan snel inzicht in hun situatie, korte doorlooptijden en helderheid over vervolgstappen. „Juist in deze markt is duidelijkheid cruciaal. Hoe beter mensen weten wat hun mogelijkheden zijn, hoe meer rust dat geeft in het proces”, benadrukt Hagedoorn.

De regionale verschillen spelen bovendien een rol. In de Randstad, waar de druk het hoogst is, spelen complexe situaties en internationale kopers vaker een rol. Ook in deze groep neemt de ervaren spanning toe. Buiten de Randstad is de toon iets rustiger.

