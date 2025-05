Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Samen een huis gekocht, maar dan volgt een scheiding: waar moet je op voorbereid zijn?

Een huis kopen met je partner is een feestelijke gebeurtenis en een scheiding of breuk zit dan waarschijnlijk helemaal niet in je hoofd. Toch doe je er goed aan om je op die mogelijkheid voor te bereiden, zelfs als het nooit gebeurt. Driekwart van de Nederlanders heeft echter geen duidelijke afspraken over de hypotheek in het geval van een scheiding.

Dit cijfer blijkt uit nieuw onderzoek van MUNT Hypotheken, dat vier jaar geleden ook al waarschuwde voor de financiële kwetsbaarheid van huizenbezitters bij relatiebreuken. Metro sprak onlangs overigens met een echtscheidingsadvocaat, die interessante dingen te vertellen had over relatiebreuken en haar vak.

Geen afspraken over hypotheek bij scheiding

In 2020 is dit onderzoek al eens gedaan: toen gaf ook driekwart aan geen afspraken te hebben over de hypotheek als een scheiding of breuk zich aandient. 41 procent van de Nederlanders wist toen ook niet waar ze überhaupt terecht konden met zulke vragen. In 2025 gaat het om de helft van de bevolking; zij hebben geen idee aan wie ze financiële vragen kunnen stellen bij een scheiding.

„Dat aantal is schrikbarend hoog”, constateert Menno Luiten, directeur van MUNT Hypotheken. „Het is zorgwekkend dat er in vier jaar tijd gemiddeld genomen een verslechtering zichtbaar is. Natuurlijk wil je liever niet nadenken over dat je uit elkaar kunt gaan, maar in een goede relatie moet je ook kunnen spreken over ‘wat als’. Wanneer je daar geen afspraken over maakt, steek je je kop in het zand. Helemaal als je bedenkt dat bij meer dan de helft van de stukgelopen huwelijken ook kinderen betrokken zijn.”

🏚️ Hoeveel kost een gemiddelde koopwoning? Wil je in Nederland een huis kopen, dan betaalde je daar in maart 2025 gemiddeld 467.873 euro voor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Klemgezet’ in woning

Niet alleen mensen bij wie een scheiding dreigt, hebben baat bij financiële planning. Ook in stabiele relaties ervaren veel mensen financiële druk en onzekerheid rondom hun woonsituatie. Zo voelt een groeiende groep huizenbezitters zich ‘klemgezet’ in hun woning. Ruim één op de vijf Nederlanders zou graag willen verhuizen, maar doet het niet. Veelgenoemde drempels zijn onder meer angst voor hogere maandlasten (26 procent) en complexe hypotheekregels (13 procent).

Maar wat kun je nou doen om je voor te bereiden op situaties waarbij veel onzekerheid komt kijken? Een gesprek met een financieel adviseur kan helpen om zulke scenario’s bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan een scheiding, maar ook aan een onverwacht overlijden. Zo’n gesprek maakt het behapbaar om daarmee om te gaan. Op die manier kun je afspraken over de hypotheek of eigendomsverdeling alvast vastleggen, nu ’t nog leuk is.

MUNT Hypotheken maakt zich zorgen over de passieve houding van veel Nederlanders, die onnodig risico lopen. „Je kunt dit soort gesprekken niet blijven uitstellen. Plan periodiek een gesprek met je hypotheekadviseur, net zoals je een APK doet voor je auto. Het leven verandert – je hypotheek moet daarin meebewegen.”

