Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen huis te koop: zoveel starters denken nu aan emigreren

Het is voor velen om moedeloos van te worden. Geen huis te krijgen op onze woningmarkt, al helemaal niet als je een starter bent. Wat schiet er dan snel door je hoofd? Emigreren. En dat gebeurt vaak, heel vaak.

44 procent van alle starters op die Nederlandse woningmarkt heeft door het huidige woningtekort weleens serieus overwogen om naar het buitenland te vertrekken. Onder dertigers bedraagt de gedachte aan emigreren zelfs 49 procent van alle ondervraagden. Ook al is krapte op de huizenmarkt van alle tijden, het voelt heel erg als nu.

Wens te emigreren indicatie van uitzichtloosheid

Dat blijkt uit de Startersbarometer van Viisi Hypotheken, een periodiek onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud. Alle ondervragen zijn nog zonder koopwoning, met de wetenschap dat de prijs van een huis in mei weer 10 procent duurder was dan een jaar eerder. Van alle respondenten die op dit moment actief op zoek zijn naar hun eerste koopwoning, zegt 30 procent al langer dan één jaar te zoeken. Bij een achtste beslaat de huizenjacht al tenminste drie jaar van zijn of haar leven. Dan is de gedachte aan emigreren, als de portemonnee enigszins gevuld is, niet zo gek.

De huizenmarkt blijft krapper dan krap.

36 procent van de starters in ons land met een koopwens stelt dat het zoeken naar een eerste woning inmiddels zo lang duurt, dat ze zijn afgehaakt. „Ondanks dat er in het afgelopen jaar meer starterswoningen voorhanden waren, blijft de huizenmarkt krapper dan krap”, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken. „Wij merken dat veel starters op dit moment ontevreden zijn over hun vooruitzichten. Dat bijna de helft van hen overweegt te emigreren, is wat mij betreft een indicatie van hoe uitzichtloos de situatie voor sommige van hen kan zijn.”

Fundamoe

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de Nederlandse starters zich inmiddels heeft verzoend met het vooruitzicht dat ze voorlopig nog even géén eigen huis kunnen kopen. Van hen zegt 51 procent daarom in de afgelopen dertig dagen niet op Funda of een vergelijkbare website te hebben gezocht naar potentiële koophuizen. Vooral oudere starters zijn fundamoe. Zo heeft 54 procent van de respondenten tussen de 30 en 35 jaar het platform in de afgelopen maand niet bezocht, tegenover 49 procent van de twintigers.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

33 procent van de starters die zeggen te zijn afgehaakt in de zoektocht naar een koopwoning, kijkt nog wél regelmatig online naar geschikte huizen. Dutrieux: „Door het uitponden (in de verkoop zetten, red.) van voormalige huurwoningen stonden er in het afgelopen kwartaal meer woningen te koop dan in de jaren daarvoor. Ook starters hebben dit gemerkt. Maar dit betekent helaas niet dat die huizen ook automatisch voldoen aan hun woonwensen.”

Instapklare tussenwoning

Naast de gedachte aan emigreren, is het overgrote gedeelte van alle starters nog altijd op zoek naar een instapklare (tussen)woning. Zo is 36 procent van de ondervraagden op dit moment bereid een klushuis (lees: een woning waaraan voor tenminste 30.000 euro moet worden verbouwd) te overwegen. Een derde zegt op voorhand nee tegen een nieuwbouwhuis.

Hoe flexibeler je bent, des te gemakkelijker vind je een huis.

Dutrieux: „Over het algemeen geldt: hoe flexibeler je bent, des te gemakkelijker vind je een huis. Als je niet bang bent om je handen uit de mouwen te steken of op een andere manier creatief te werk gaat, is er veel mogelijk. Zo zagen wij in het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld een aantal starters hun bestaande huurwoning van hun huisbaas kopen. Wat mij betreft een win-win; zowel voor de starter die precies weet wat hij koopt, als voor de verkoper die precies weet aan wie hij het verkoopt.”

Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van alle starters hun huidige huurwoning zou willen kopen, mochten ze daartoe de kans krijgen. Dat altijd nog liever dan de laatste stap: emigreren.

Meer lezen over de woningmarkt? In deze stukken helpen we je op weg:

De hypotheekregels veranderen elk jaar, zo ook in 2025. Dit is hoe de hypotheekregels dit jaar gereld zijn.

Veel mensen hebben overwaarde op hun huis. Wat kun je daar eigenlijk mee doen? We leggen ’t je uit.

Starters kiezen vaak voor een rentevasteperiode van 10 jaar, maar dat is niet altijd de beste keuze. Volgens een hypotheekexpert kun je beter voor deze periode kiezen.

Sommige mensen kiezen voor het delen van hun woning om de woningcrisis tegen te gaan, maar welke voorwaarden gelden daarvoor?

Vorige Volgende

Reacties