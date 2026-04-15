Ex-wereldkampioen kitesurfen Kevin (37) maakt bizarre trip: ‘Voor ons is het geen gekkenwerk’

Zijn wereldtitels kitesurfen liggen al even achter hem, maar nog altijd is Kevin Langeree totaal verbonden en verknocht aan zijn sport. Onlangs maakte hij een nogal bizarre kitesurftrip langs de ruige kust van Zuid-Afrika. Een documentaire daarover beleefde gisteravond zijn Nederlandse première in Rotterdam.

Als Kevin Langeree (37) met Metro spreekt, zit hij thuis in Noordwijk („het mooiste dorp van Nederland, geboren en getogen”). Daar waar hij als 7-jarig jochie vliegerde aan het strand en waaruit zijn hele carrière is ontstaan. Toen Langeree 9 was, stond hij op een surfplank om te golfsurfen en dat vliegeren en surfen combineerde hij weer twee jaar later tot kitesurfen.

Het resultaat: freestyle wereldkampioen kitesurfen 2009 en big air wereldkampioen in 2015. Bovendien werd Langeree drievoudig King of the Air, een voor kitesurfers minstens zo belangrijke titel van een extreme kitesurfcompetitie in Kaapstad. „Als je iets op je naam wilt zitten, dan is het naast het wereldkampioenschap die wedstrijd wel.”

Kitesurfen op de kaart gezet en een stapje terug

De man die kitesurfen in Nederland zo’n beetje op de kaart zette (zo’n 100.000 landgenoten doen het nu), zag door zijn sport zo’n vijftig landen. „Ik reis nog veel voor mijn werk. Kitesurfen heb ik bijna mijn hele leven professioneel gedaan, maar de jonkies kwamen er zo hard aan dat ik twee jaar geleden ben gestopt. Ik heb sinds zes jaar een eigen bedrijf, Reedin. We maken zelf kites en boards en alles wat je maar nodig hebt om te kiten.”

Langeree vindt nog tijd om zelf te kitesurfen en anders maakt hij het wel. Zo trok hij met een crew vrienden (en een Hongaarse kitesurfster) naar Zuid-Afrika om langs de kust de allerbeste wind en golven te ervaren. De komende tijd is dat avontuur met verbluffende beelden in bioscopen te zien in de documentaire Up the Coast. De docu maakt deel uit van ‘vijf films op één avond’, Ocean Film Tour.

🎦 Ocean Film Tour De Ocean Film Tour is een filmevenement met korte documentaires op één avond. Ze hebben altijd actuele thema’s die met oceanen, oceaanbehoud en sportieve hoogtepunten op en onder water te maken hebben. Tussen gisteravond en 28 april komt de tour langs Rotterdam, Nijmegen, Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven. Hier vind je alle info. Kevin Langeree is aanwezig in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

The Big Legend van het kitesurfen, volgens anderen

De crewleden zeggen dat ze met Kevin Langeree The Big Legend in de groep hebben. Ze kijken tegen hem op. De Noordwijker lacht: „Of dat zo is moet je anderen maar vragen, hoor. Het is een beetje gek om dat over mezelf te zeggen. Maar als je iemand vraagt ‘noem een bekende kitesurfer’, dan bestaat er wel een kans dat mijn naam voorbijkomt. Ik heb het kitesurfen altijd met heel veel plezier gedaan en het ging me goed af. Het is mooi als je zoveel jaren kunt meedraaien en invloed kunt hebben op de sport. Dat laatste vind ik eigenlijk het allermooiste: mensen inspireren om een kite en een board op te pakken.”

Dat hebben velen inmiddels gedaan en met een select clubje trok Langeree voor de documentaire de kust van Zuid-Afrika langs. En dat is niet zomaar wat. Je kunt het bedenken, maar is het tegelijkertijd misschien ook een beetje gekkenwerk? „Voor ons is het geen gekkenwerk. We zijn professionals, maar we gaan altijd voor het avontuur. En ja, het is een extreme sport, waarbij je risico’s neemt, en dat geeft een kick. Af en toe willen we gewoon iets heel gaafs doen.”

Kitesurfen op het grote witte doek

„Zuid-Afrika staat bekend om de goede wind in de winters. Er is daar zoveel kust, zoveel wind, er zijn zoveel mooie golven. Dan zegt iemand: ‘Waarom gaan we niet eens die kant op?’ Met een prachtig groepje gasten hebben we toen auto’s gehuurd met tenten op het dak… en gaan. Rijden maar en zoeken naar wind. Het filmen stond al vast, maar dat we werden geselecteerd voor de Ocean Film Tour, maakt het extra mooi. Voor het eerst is er een kitesurffilm op het grote witte doek, niet slecht voor een niche sport. Ik zag hem al met 1500 mensen in de zaal in Hamburg, dat zorgde voor kippenvel.”

‘De zee is sterk, mooi en ook eng’

Wat betekenen de oceanen en zeeën eigenlijk voor Kevin Langeree? „De rode draad in mijn leven. Ik woon bij de zee, ben opgegroeid op het strand. Mijn werk is daar ook. Ik heb mooie dingen meegemaakt, maar ook heftige. Ja die zee, die is natuurlijk uniek. Voor mij is het met niets anders te vergelijken. De zee is sterk, mooi en ook eng. Hij maakt je blij en soms emotioneel. De mooiste dingen die ik heb meegemaakt, hebben altijd met het water te maken. Als ik met de kracht van de natuur mijn passie kan delen met een groepje leuke mensen, dan ben ik op m’n gelukkigst en helemaal in m’n element. De zee werkt gewoon verslavend en daarom kom ik elke keer terug.”

En wat waren heftige momenten tijdens het kitesurfen dan? „Dat je heftige blessures kunt oplopen, waarvan ik er een aantal heb gehad. Enkel gebroken, kruisband van mijn knie afgescheurd, dat kan bij kitesurfen gebeuren. Je kunt af en toe een beste klapper maken doordat er dingen gebeuren die je eigenlijk niet voorspeld had. Daarom moet je altijd respect houden voor de zee en de wind, want je bent daar maar een heel klein onderdeeltje. Verkeerde plek, verkeerde tijd, dan kan het misgaan.”

Kitesurfen op een oceaan vol plastic

Er is veel te doen om oceanen de afgelopen jaren en dan hebben we het vooral over vervuiling. Wat merkt de oud-wereldkampioen kitesurfen ervan? „We kunnen het er lang of kort over hebben, maar je ziet te veel plastic. Overal waar ik kom, op ieder strand, denk ik ‘ja Jezus jongens kom op, hier moeten we wat mee’. Ik vind het altijd weer een dingetje. Uiteindelijk zijn we er met z’n allen verantwoordelijk voor, ook wij kitesurfers moeten netjes opruimen. Ik probeer dat zelf zo goed als het gaat te doen.”

Ondertussen hoopt hij met Up the Coast ook dat nog meer mensen het kitesurfboard pakken. „Of dat mensen in ieder geval eens out of the box denken en hun hart volgen. Ik hoop dat wij met onze film daarvoor een inspiratiebron kunnen zijn.” Zelf denkt hij voorlopig niet aan stoppen. Langeree verwacht ook niet dat hij straks te oud is en alleen nog met een vlieger als dat jongetje van 7 op het Noordwijkse strand te kunnen staan. „Ik ken gasten van 80 die nog aan het kiten zijn en kan voorlopig mijn uurtjes nog maken.”

