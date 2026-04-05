De Financiële fout van Esther (36): ‘Ik gaf mijn zus een lening voor haar start-up, maar kreeg toen het eenmaal liep niets terug’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Esther (36), die haar zus financieel hielp toen die een bedrijf wilde starten, maar daar inmiddels gemengde gevoelens over heeft. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Esther (36): „Mijn zus had altijd al ondernemersplannen. Waar ik juist iemand ben die graag zekerheid heeft, is zij meer van het type dat ergens vol voor gaat. Vorig jaar kwam ze met een idee voor een start-up. Ze had een plan, een website in ontwikkeling en had zelfs al een paar potentiële klanten. Alleen één ding ontbrak: startkapitaal.

Opstartkosten

Mijn zus had ongeveer 25.000 euro nodig om het bedrijf echt van de grond te krijgen. Voor marketing, voorraad, een goede website en allerlei opstartkosten. Ongeveer 10.000 euro had ze zelf, maar 15.000 euro ontbrak dus nog. Ze had al bij de bank geïnformeerd, maar dat bleek lastig. Toen vroeg ze mij of ik haar wilde helpen.

Ik had op dat moment wat spaargeld, zo’n 20.000 euro. Niet dat ik het kon missen zonder erbij na te denken, maar het stond wel op mijn spaarrekening. Mijn zus zei dat het een lening zou zijn en dat ze het direct zou terugbetalen zodra het bedrijf begon te lopen. Omdat ze familie is en ik haar wilde steunen, zei ik ja. We hebben het niet officieel vastgelegd, geen contract of duidelijke afspraken. Het voelde toen ook een beetje raar om dat bij je eigen zus te doen.

Loopt als een trein

In het begin ging het eigenlijk precies zoals je verwacht bij een start-up: veel werk en weinig inkomsten. Ik vroeg er ook niet naar, want ik wist dat het tijd nodig had. Maar inmiddels is het een jaar verder en het bedrijf loopt eerlijk gezegd als een trein. Ze heeft het er constant over. Nieuwe klanten, samenwerkingen en plannen om uit te breiden. Op social media zie ik ook dat het goed gaat. Daar ben ik oprecht blij om, want ik gun haar succes.

Alleen zit mijn 15.000 euro daar dus nog steeds in. En wat het extra ongemakkelijk maakt: ondertussen zie ik haar het ene weekendje weg na het andere boeken. Stedentrips, wellnessweekenden en etentjes. Dan denk ik toch: misschien had je ook alvast een klein deel van die lening kunnen terugbetalen.

Ik vind het lastig om er iets van te zeggen. Het is mijn zus en ik wil geen ruzie over geld. Tegelijkertijd voelt het soms wel wrang. Dat geld stond ooit op mijn spaarrekening en nu zit het ergens in haar bedrijf, zonder dat ik weet wanneer ik het terugzie. Achteraf had ik het anders moeten aanpakken.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wat mooi dat je je zus hebt gesteund in haar ondernemersdroom, dat zegt veel over jullie band. Tegelijk is dit een klassiek voorbeeld van hoe geld en familie een lastige combinatie kunnen zijn.

Belangrijkste les voor iedereen? Leg áltijd afspraken vast, ook (juist!) met familie. Het voelt misschien ongemakkelijk, maar een simpel contract voorkomt later juist ongemakkelijke situaties. Denk aan:

Het exacte leenbedrag

Binnen welke termijn het wordt terugbetaald

Of er rente wordt gerekend

Eventueel een aflossingsschema

Zie het niet als wantrouwen, maar als duidelijkheid voor beide partijen.

Tips voor Esther (en iedereen in een vergelijkbare situatie):

1. Wacht niet te lang met het gesprek

Hoe langer je het laat liggen, hoe groter de frustratie wordt. Jij raakt geïrriteerd, terwijl je zus waarschijnlijk denkt dat alles oké is.

2. Begin positief en luchtig

Je hoeft er geen zwaar gesprek van te maken. Probeer bijvoorbeeld: ‘Hé, ik vind het echt super om te zien dat je bedrijf zo goed loopt! Zullen we binnenkort even kijken hoe we de lening gaan terugbetalen?’ Dit mag ook via een appje als het in het echt te zwaar voelt.

3. Maak het concreet

Vraag niet alleen óf ze gaat terugbetalen, maar ook:

Wanneer ze wil starten

In welke termijnen

4. Zie het als een zakelijke afspraak

Ook al is het familie: dit is gewoon een financiële overeenkomst. En die mag je serieus nemen.

De echte financiële fout hier? Niet het uitlenen van geld… Maar het ontbreken van duidelijke afspraken. Onthoud: geld en emoties gaan vaak hand in hand. Door vooraf helderheid te creëren, bescherm je niet alleen je geld, maar ook je relatie. Succes!”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

