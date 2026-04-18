Voetbalsters blijven koploper in kwalificatie na 1-1 in Frankrijk

De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben de uitwedstrijd tegen Frankrijk knap gelijkgespeeld: 1-1. Wieke Kaptein bezorgde de ploeg van bondscoach Arjan Veurink in Auxerre een punt door de enige kans van Oranje in de tweede helft te benutten. Daardoor houdt Nederland directe plaatsing voor het WK voetbal van volgend jaar in Brazilië in eigen hand.

Oranje gaat na vier van de zes duels aan de leiding in de groep met 8 punten. Frankrijk volgt met 7 punten, Ierland met 6 en Polen met 1. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van volgend jaar in Brazilië, de overige drie landen gaan naar de play-offs. Voor Oranje resteren nog duels met Ierland (uit) en Polen (thuis) in juni.

Voor de voetbalsters zal dit voelen als het maximale resultaat na deze interlandperiode, die werd afgewerkt zonder veel ervaren speelsters. Met een sterk verjongde ploeg was er dinsdag al een verrassende 2-1-zege op de Fransen in Breda.

Eerste kans

Veurink verwachtte een sterker en feller Frankrijk dan dinsdag, maar zag dat zijn ploeg in het regenachtige Auxerre opnieuw niet veel in de problemen kwam. ‘Les Bleues’ hadden voor eigen publiek de overhand, maar Oranje kreeg de eerste kans. Keepster Pauline Peyraud-Magnin redde nog net op een schot van Esmee Brugts in de benedenhoek.

Het Nederlands elftal, met linksback Janou Levels in de ploeg voor Marisa Olislagers, kwam steeds minder op de helft van de tegenstander en was in de spaarzame uitbraken niet nauwkeurig met de voorzetten. Frankrijk stelde daar weinig kansen tegenover. Een schot van Clara Matéo ging via Brugts net naast.

Slordiger opbouw

Op slag van rust kwam Oranje alsnog op achterstand. Sandy Baltimore vond na een corner met een voorzet Marie-Antoinette Katoto, die Damaris Egurrola klopte in de lucht en raak kopte.

Veurink bracht aan het begin van de tweede helft Chasity Grant voor de zwak spelende Romée Leuchter. Oranje was slordiger in de opbouw dan voor rust en stichtte een half uur lang geen enkel gevaar.

Derde interlanddoelpunt

Een kwartier voor tijd vond Brugts met een afgemeten voorzet ineens Kaptein, die de bal over Peyraud-Magnin heen kopte. De 20-jarige middenveldster van Chelsea, die de aanvoerdersband had overgenomen van de gewisselde Lineth Beerensteyn, maakte zo haar derde interlanddoelpunt.

Vlak daarna raakte Frankrijk via Grace Geyoro de lat, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet in een spannende slotfase.

ANP

