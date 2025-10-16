Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verkiezingen: starters laten hun stem afhangen van plannen rond de woningmarkt, niet van asielbeleid

„Weet je al wat jij gaat stemmen?” Die vraag zal op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen vaak klinken op de werkvloer, op straat en in huiselijke kring. Veel starters weten het wel. Deze jongeren laten het rood kleuren van een vakje afhangen van wat de politieke partijen aan de crisis op de woningmarkt denken te doen.

Heel veel Nederlandse starters (72 procent) zeggen dat de woningmarkt een rol speelt in hun keuze voor hun stem bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Dat blijkt uit de Startersbarometer Q4 2025 van hypotheekadviseur Viisi Hypotheken. Dat is een periodiek onderzoek onder Nederlanders tussen de 22 en 35 jaar oud zonder koopwoning.

Van alle respondenten noemt 42 procent de woningmarkt zelfs een belangrijker verkiezingsonderwerp dan immigratie / asielzoekers. Dat laatste is toch een onderwerp dat je vaak hoort als hét belangrijkste punt voor velen op weg naar de verkiezingen. Bij het klimaat geldt dit overigens voor 44 procent van hen.

Starters in RTL Debat bijgepraat over de woningmarkt-plannen

De starters werden zondagavond in elk geval al even bijgepraat tijdens het RTL Debat. De woningmarkt was daarbij een onderwerp. VVD, CDA en GroenLinks-PvdA gaven aan dat 100.000 huizen per jaar bouwen leuk klinkt, maar een valse belofte is. Rob Jetten, die zich dinsdagavond op tv ‘moest’ uitspreken over het vertoon van Nederlandse vlaggen bij protesten tegen asielzoekerscentra, noemde die uitspraak in het debat laf. Hij gaat met D66 voor de bouw van tien nieuwe steden in ons land.

Eén ding is duidelijk, zo bleek dinsdag: Nederlanders – en zeker de starters – zijn niet tevreden over het woningaanbod in hun regio.

Eén op de vijf starters denkt in 2026 een huis te kunnen kopen

In het onderzoek geven vooral twintigers aan dat de woningmarkt doorslaggevend is in hun uiteindelijke keuze voor een politieke partij. Zo noemt 62 procent van hen de rol ervan groot of zeer groot. Onder dertigers bedraagt dit 49 procent van alle respondenten. „Dankzij het grote aanbod voormalige huurwoningen, lijkt de woningmarkt zich inmiddels in iets rustiger vaarwater te begeven”, zegt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken.

„Het zou echter naïef zijn om te denken dat we er al zijn. Een gezonde huurmarkt, realistische bouwplannen en duidelijke financiële keuzes zijn cruciaal om iedereen op de woningmarkt een eerlijke kans te geven. En dat is nodig. Nog altijd verwacht slechts één op de vijf starters in het aankomende jaar een huis te kunnen kopen.”

Recht op een koophuis

Dat het een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse starters momenteel niet lukt om een huis te kopen, is veel ondervraagden een doorn in het oog. 68 procent van hen vindt dat iedere Nederlander het recht moet hebben op een eigen koopwoning. Om dit te verwezenlijken pleit niet minder dan 58 procent van alle starters voor het zoveel mogelijk beperken van marktwerking bij de aan- en verkoop van een huis.

Veel starters lijken murw geslagen als het om woningmarkt gaat.

Dutrieux: „Na jaren van prijsstijgingen en verbroken records, lijken veel starters murw geslagen als het om woningmarkt gaat. De realiteit is echter dat in de eerste helft van 2025 iets minder dan de helft van de verkochte bestaande huizen naar starters ging. Het is ook waar dat daartegenover een groep starters staat, die al langere tijd tevergeefs zoekt naar een koopwoning. Uit een eerder onderzoek van ons bleek bijvoorbeeld dat één op de drie starters met een koopwens inmiddels is afgehaakt. Wat dat betreft begrijp ik de roep om rigoureuze maatregelen.”

Studieschuld negeren en hypotheekrenteaftrek behouden

Om het vooruitzicht van een eigen huis voor starters bereikbaar te houden, zowel nu als in de toekomst, stelt 69 procent van alle ondervraagden dat een eventuele studieschuld niet meer moet worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Ook wil bijna twee derde van alle Nederlandse starters dat de hypotheekrenteaftrek zoals die nu bestaat, in stand wordt gehouden. Of het slim is om een studieschuld te verzwijgen bij zo’n aanvraag, hoor je in de video hierboven.

Dutrieux nogmaals naar aanleiding van de Startersbarometer: „In mijn optiek ligt de oplossing juist niet in het nóg verder versoepelen van de leenregels. Door het prijsopdrijvende effect zal de relatieve positie van starters ten opzichte van andere meer kapitaalkrachtige groepen verder afnemen. Het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal starters op de lange termijn alleen maar helpen. Tegelijkertijd kunnen we ook kijken naar zoiets eenvoudigs als de wettelijke bedenktermijn verruimen van drie dagen naar twee weken”. Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van alle Nederlandse starters hiervan een voorstander is.

