Nederlandse vlag opeens overal bij protesten: ‘Intimiderend? Daar begrijp ik helemaal niets van’

De Nederlandse vlag duikt de laatste tijd overal op. Gisteravond waren er protesten in Houten en Uithoorn en vooral in die laatste plaats liepen spanningen vooraf al flink op. Vooraf werden ‘intimiderende Nederlandse vlaggen’ verwijderd. Wierd Duk en Rob Jetten gaan in Nieuws van de Dag in op waar die vlag opeens vandaag komt. Is dat nou intimiderend?

Het liep zowel in Houten als in Uithoorn gisteravond uit de hand trouwens. De ME werd in beide dorpen ingezet en er werden meerdere aanhoudingen verricht. De gemeente Uithoorn betreurt het dat een demonstratie tegen de opvang van asielzoekers in de Noord-Hollandse gemeente is uitgemond in ongeregeldheden. „We laten ons niet meeslepen door de luidste of felste stemmen”, zegt burgemeester Pieter Heiliegers. „Een grote meerderheid van de inwoners van Uithoorn is betrokken en denkt mee. Dat is de basis om verder te bouwen.”

‘Je mag de Nederlandse vlag niet overal hangen’

Terug naar de overal wapperende Nederlandse vlag ‘als steunbetuiging van verzet’ en Nieuws van de Dag. Opiniemaker Wierd Duk van De Telegraaf snapt wel dat de vlaggen in Uithoorn werden verwijderd.

„Je mag vlaggen niet overal hangen. Wel op je eigen terrein, maar niet aan de openbare weg. Maar dat dan gezegd wordt dat die vlaggen intimiderend zouden werken op de bevolking… De Nederlandse vlag hè, die we met ons allen moeten koesteren. Ja, daar begrijp ik dan helemaal niks van. En ik begrijp ook niet welk bevolkingsdeel dan als intimiderend zou ervaren.”

Rob Jetten stond voor een enorme vlag

D66-leider Rob Jetten, die vanavond terugkeert in de finaleweek van De Slimste Mens, is ook in de tv-studio aanwezig. Op een congres van zijn partij sprak Jetten voor een enorme videoprojectie van de Nederlandse vlag. Presentator Thomas van Groningen: „Is dat een nieuw stijlding?” Een andere gast, Raymond Mens: „Intimiderend! Daar wil ik zo wel even een punt van maken.” De politicus lacht: „Erachter wappert de Europese vlag.”

Van Groningen: „Maar wat heeft u met de Nederlandse vlag? Is dit nieuw, probeert u een beetje Wilders (die zijn verkiezingscampagne na dreiging weer gaat beginnen, red.) na te doen?” Rob Jetten: „De Nederlandse vlag zag je de afgelopen jaren vaak ondersteboven hangen, in een weiland of bij een boerendemonstratie. Je zag het bij de extreem-rechtse rellen in Den Haag, op de campagneflyer van de PVV. Ik vroeg me op een gegeven moment af: hoezo is die vlag nu opeens een omstreden ding dat tot bepaalde groepen toebehoort? Die vlag is van ons allemaal. Voor mij staat die driekleur voor een prachtig tolerant land en het is geweldig dat we op 29 oktober weer naar de stembus mogen.”

Wierd Duk en Rob Jetten gingen ook in op de protesten tegen asielzoekerscentra. Je ziet en hoort hen in de video hierboven.

