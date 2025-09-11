Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Véél meer hypotheken afgesloten, grote verschillen tussen jong en oud

Het aantal afgesloten hypotheken in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar flink gestegen. Ook werd er veel meer geld geleend. Daarbij zit wel een groot verschil tussen oudere en jongere kopers.

Nederlandse huizenkopers sloten ruim een vijfde meer hypotheken af dan in dezelfde periode een jaar geleden, meldt het Kadaster. In totaal werden in het eerste halfjaar ruim 207.000 hypotheken afgesloten. Dat is 22 procent meer dan een jaar geleden.

Oudere kopers leenden minder dan jongere kopers

Het totaal aan hypotheekbedragen is als gevolg daarvan ook flink toegenomen. Dat kwam uit op 78,5 miljard euro, een toename van 32 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het gemiddelde hypotheekbedrag bij de aankoop van een woning steeg met 9 procent op jaarbasis tot 491.000 euro. De gemiddelde hypotheeksom voor de aankoop van een woning bereikte daarmee het hoogste niveau sinds 2019.

🏠 Gemiddelde prijs koopwoning In het eerste kwartaal van 2025 betaalde je gemiddeld 470.000 euro voor een koopwoning. Voor een woning van gemiddeld 474.000 euro in 2025 heb je – afhankelijk van je situatie en rente – een bruto jaarinkomen van ongeveer 110.000 tot 125.000 euro nodig.

Oudere kopers leenden ten opzichte van de koopsom gemiddeld veel minder dan jongere kopers. Dat gold vooral voor kopers van woningen van meer dan 500.000 euro en doorstromers. Zij hebben vaker profijt van een overwaarde op hun huis, is de verklaring van het het Kadaster. Ook gaan zij dikwijls kleiner en goedkoper wonen, waardoor ze relatief gezien minder hoeven te lenen.

Over- en bijsluitingen

De totale hypotheeksom voor over- en bijsluitingen steeg ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024 met ruim 45 procent naar 8,9 miljard euro. Oversluiters zijn mensen die al een hypotheek hebben, maar een nieuwe willen afsluiten. Dat doen ze bijvoorbeeld als ze willen verbouwen of verduurzamen.

Bijna 89 procent van afgesloten hypotheken waren voor woningaankopen. In 2022, toen de hypotheekrente laag was, was dat aandeel ‘maar’ 65 procent. In die tijd waren er een recordaantal oversluitingen.

Huizenprijzen afgelopen maanden gestegen

Het is inmiddels een bekend liedje, maar de huizenprijzen zijn in de afgelopen maanden verder gestegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in juli 9 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel is al enkele maanden een afvlakking van die stijging zichtbaar. Maar de vraag naar woningen in Nederland is nog steeds veel groter dan het aanbod, wat de prijzen opdrijft. De verwachting is wel dat de prijzen van koopwoningen volgend jaar namelijk minder hard oplopen dan dit jaar.

Een andere trend is dat er relatief veel woningen te koop worden gezet in Nederland. Eerder maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van eigen cijfers al bekend dat in het tweede kwartaal de meeste woningen te koop zijn gezet in bijna twintig jaar en dat de stijging van de huizenprijzen daardoor flink is afgezwakt.

Dat is vooral een gevolg van het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk voor hen is een huis opnieuw te verhuren.

