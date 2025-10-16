Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doodsoorzaak journalist Derk Sauer bekendgemaakt: ‘Was ongelofelijk domme pech’

Als deze zomer bekend wordt gemaakt dat journalist Derk Sauer is overleden, ontstaan er al snel geruchten over zijn doodsoorzaak. Sauer was de oprichter van de krant The Moscow Times en sommige mensen speculeren dat de Russen achter zijn dood zitten. In de talkshow Eva maakte zijn vrouw Ellen Verbeek gisteravond korte metten met deze geruchten.

In juli, als het overlijden is aangekondigd, hoort het grote publiek alleen dat Sauer is overleden na een ongeluk op de Middellandse Zee bij het Griekse eiland Corfu. Hij zou hierbij zwaargewond zijn geraakt en uiteindelijk op 72-jarige leeftijd zijn overleden.

Volgens Verbeek was zijn ongeluk ‘ongelofelijk domme pech’. „We waren supergoede zeilers, we hebben veel stormen doorstaan en waren superalert”, zo blikt ze terug. Op die bewuste dag is de zee volgens haar heel rustig, zonder golven en wind. „We waren ver van het land af en raakten met de kiel een rots. Dat is normaal niet erg. Dan krijg je een schok.”

Derk Sauer leefde nog een maand

Derk Sauer is echter precies op dat moment gaan staan. „Hij viel van een trapje naar beneden en had een dwarslaesie”, zo legt Verbeek uit. „Het was een stom ongeluk. Het was ongelooflijk domme pech. Hij was volledig verlamd, maar ook volledig bij.” Zoon Pjotr, die ook bij Eva Jinek te gast was, legt uit dat ze in de periode na het ongeluk ‘tussen hoop en vrees’ leefden.

Sauer leefde nog een maand met de dwarslaesie en lag in ziekenhuizen in Athene en Amsterdam. „Je hoopt dat het goedkomt. Op een gegeven moment weet je dat hij de beslissing heeft genomen om niet door te gaan. Want hij kon niets meer, ook niet ademen. Maar we konden wel met hem praten.”

Einde maken aan geruchten

Het gezin kwam er naar eigen zeggen achter dat er niets meer uitgesproken hoefde te worden. „We hebben de tijd gebruikt om te lachen en de Tour de France te kijken”, zo blikt zoon Pjotr terug. „Hij zei dat de laatste week de mooiste week van zijn leven was. Want we waren dag in dag uit samen.” Verbeek hoopt dat er door het delen van deze details een einde komt aan de geruchten over zijn dood.

Er was bijvoorbeeld speculatie dat de Russen achter zijn dood zouden zitten. Na de Russische invasie in Oekraïne ging Sauer net als de redactie van de The Moscow Times verder vanuit Amsterdam.

