Deel dit artikel: Share App Mail Pin

RTL-debat: 100.000 huizen per jaar bouwen? ‘Klinkt leuk, maar gaat niet gebeuren’

Het jaarlijks bijbouwen van 100.000 nieuwe huizen is een belofte die het CDA, de VVD en GroenLinks-PvdA niet durven te maken. Dat gaven zij gisteravond toe in het RTL-debat op tv.

Lange tijd gold dat aantal voor het kabinet als het jaarlijks te halen doel voor nieuwbouw, maar al jarenlang blijft de bouw van huizen ver achter. In het RTL-verkiezingsdebat zeggen de drie partijen dat het garanderen van jaarlijks 100.000 nieuwe huizen een valse belofte is.

Geert Wilders (PVV) ontbrak tijdens het debat, na dreigementen. Volgens Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is de dreiging inmiddels uit de lucht, maar Wilders voelde zich er nog niet prettig bij. Rob Jetten (D66) verving hem. De nadruk lag in het RTL-debat daarom iets minder op waar het richting de Tweede Kamerverkiezingen heel vaak over gaat: asielzoekers.

Rob Jetten gaat wel voor veel nieuwe huizen (en tien steden)

Volgens CDA-leider Henri Bontenbal verliezen kiezers het vertrouwen in de politiek doordat beloftes niet worden nagekomen. Ook Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) denkt dat eerst het systeem voor de woningmarkt op de schop moet en dat de 100.000 nieuwe huizen zeker het eerste jaar van een nieuw kabinet niet wordt gehaald. Dilan Yeşilgöz twijfelde of ze de belofte toch aandurfde, maar vreest ook dat het dan een valse belofte zal zijn.

Het ontbreekt aan lef en ambitie bij de andere partijen.

D66-leider Rob Jetten wil wel de garantie geven. „Het ontbreekt aan lef en ambitie bij de andere partijen.” Hij wil dat het splitsen van woningen direct wordt toegestaan. Daarmee denkt hij 200.000 nieuwe woningen te kunnen realiseren. Ook herhaalt hij dat D66 tien nieuwe steden wil bouwen.

‘VVD bouwt alleen voor de kiezer met een dikke portemonnee’

„Dat klinkt leuk, maar het gaat niet gebeuren”, reageerde Timmermans daarop. Hij vindt dat de woningbouw vooral veel geld vanuit het Rijk nodig heeft, en dat betaalbare woningen moeten worden gebouwd. „Bij de VVD bouwen ze wel, maar alleen voor de VVD-kiezer met een dikke portemonnee. Ik wil bouwen voor de mensen die het nodig hebben.”

🏚️ Wat wil de PVV met het bouwen van huizen? Geert Wilders heeft het in zijn verkiezingsprogramma niet specifiek over aantallen als het om het bouwen van huizen gaat. PVV wil wel ‘een forse extra investering in snelle woningbouw’. Bij buitenstedelijk bouwen denkt de partij aan méér nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Bij binnenstedelijk bouwen gaat het om de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden; optoppen, splitsen en woningdelen. ‘Niet alleen straatjes erbij, maar ook hele buurten en wijken.’

Yeşilgöz wil vooral „bouwen, bouwen, bouwen” en regels schrappen zodat vergunningverlening sneller gaat. Verder wil Yeşilgöz de hypotheekrenteaftrek behouden. Zij stelt dat starters daardoor makkelijker een woning kunnen krijgen, maar experts betwisten dat vanwege het prijsopdrijvende effect van de fiscale maatregel.

Het RTL Verkiezingsdebat (anderhalf uur) kun je terugkijken op Videoland.

Reacties