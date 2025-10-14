Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders zijn niet tevreden met het woningaanbod in hun regio

De helft van de volwassenen in Nederland is ontevreden over het woningaanbod in hun regio. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het meest recente onderzoek Belevingen.

Twee op de vijf 18-plussers verwachten dat het woningaanbod de komende jaren zal verslechteren. Een op de vijf denkt juist dat het verbetert. Onlangs bracht Metro nog het nieuws dat veel mensen in Nederland woningstress ervaren en dat een deel van hen zelfs overweegt te emigreren naar het buitenland. Over dat emigreren hoor je in bovenstaande video.

Een kwart is tevreden of heel tevreden over het woningaanbod in hun regio. Mensen zijn echter een stuk positiever over het aanbod van andere voorzieningen. Zo is 84 procent tevreden over het aanbod van sportgelegenheden en 82 procent over dat van restaurants en cafés.

Inwoners Noord-Holland en Utrecht vooral ontevreden over woningaanbod

Vooral inwoners van Noord-Holland en Utrecht zijn ontevreden over het woningaanbod. In die provincies is ongeveer 60 procent van de volwassenen ontevreden en hebben mensen ook relatief negatieve verwachtingen over het toekomstige aanbod.

In Zeeland en de noordelijke provincies zijn inwoners juist vaker tevreden. Zeeuwen zijn wel minder positief over het aanbod van andere voorzieningen, zoals ziekenhuizen, cultuur en scholen.

Het Belevingenonderzoek van het CBS richt zich op actuele onderwerpen in de samenleving en hoe de Nederlandse bevolking deze ervaart. In Belevingen 2024 stond kansenongelijkheid centraal, eerdere edities draaiden bijvoorbeeld om klimaatverandering, leefstijl en de leefsituatie van jongeren.

