Mo Ihattaren in docu: ‘Voetbal stond niet meer op 1, ik vrat en was 120 kilo’

Hij was op weg om de beste voetballer na Frenkie de Jong te worden: Mohammed Ihattaren. Iedereen zag dat, iedereen hoopte en gunde hem dat. Maar de laatste vier jaar heeft hij zijn carrière door eigen toedoen om zeep geholpen. Ihattaren heeft nu de tv-camera’s in zijn leven toegelaten voor een documentaire over hoe dat toch allemaal kwam.

Mo Ihattaren – De Beproeving heet de uur durende docu (vanavond te zien bij BNNVARA). Metro zag hem alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. De insteek van programmamaker Joel van den Heuvel en regisseur Tim van Maanen: hoe lukt het de jonge voetballer – nu van Fortuna Sittard – om na het diepe dal het vertrouwen van zijn familie en de voetbalwereld terug te winnen?

Zij volgen de geboren Utrechter Ihattaren daarbij met nieuwe en oude beelden. De twee spreken hem uitgebreid, net als zijn broer Yassir, talkshow-nestor Johan Derksen, zijn oud-trainer Mark van Bommel en mental coach Bram Bakker.

Er ging veel mis met Mo Ihattaren

„Absoluut het grootste talent van Nederland”, zegt Johan Derksen, „zelden zo gezien”. Zelfs mensen die online standaard roepen ‘dat die buitenlanders terug naar hun eigen land moeten’, hoopten dat ‘Mo’ Ihattaren voor Oranje in plaats van het nationale elftal van Marokko koos (niet gelukt). Bij het slechte nieuws van de laatste jaren was die wens snel voorbij trouwens.

En slecht nieuws kwam er voor dat nu nog altijd maar 23 jaar oude mega-talent. Na een schitterende periode bij PSV vanaf z’n 17e, ging het ten eerste sportief mis. Zijn volgende clubs en optredens op het veld waren Juventus (0 wedstrijden), Sampdoria (0 wedstrijden), Ajax (1 wedstrijd), Samsunspor (0 wedstrijden) en Slavia Praag (0 wedstrijden). Inmiddels krabbelt hij via RKC Waalwijk en nu Fortuna Sittard heel verdienstelijk op, maar het houdt niet over natuurlijk.

Voetbaltalent kwam in aanraking met criminelen

Toen zijn carrière stokte, begon Ihattaren enorm in gewicht toe te nemen („hij raakte verloederd”, noemt Johan Derksen het). Hij kreeg 60 uur taakstraf vanwege het mishandelen van zijn ex, een crimineel werd in zijn auto gespot, een leaseauto fikte uit. Dat hij met criminelen in aanraking kwam, vindt de voetballer te overdreven gesteld. Het zijn jongens uit de buurt van zijn jeugd en die kozen naar zijn zeggen nu eenmaal een andere weg dan hij.

Veel van wat er misging, wordt opgehangen aan het overlijden van Mostapha Ihattaren toen zijn zoon nog maar 17 jaar was. Dat is ontzettend naar geweest en nog altijd, als je hem bij het graf in Marokko ziet zitten. Deze kijker kan er verder geen mening over hebben of dit na zes jaar nog altijd van invloed is op zijn spel. Veel van wat er gebeurd is, heeft Mo Ihattaren wel allemaal zelf gedaan. Broer Yassin vindt ook: „Voor het voetbal moet je leven.” Eén goede stap heeft zijn jongste broertje in elk geval gezet. Hij woont weer thuis en eet wat zijn moeder voor lekkers op tafel zet.

PSV wilde na één jaar amateurs Ihattaren al hebben

We zien Ihattaren terug bij zijn amateurclub, SV Houten. Lachend: „Ik kan me hier een toernooi herinneren. Ik kwam te laat en heb alleen het laatste half uur meegedaan. Het was gewoon een toernooi hè? Dan ben je góed te laat.” Dat lachen komt niet zo lekker over, maar dat heeft hij nu eenmaal aan z’n voetbalbroek hangen. Denk maar niet dat het Frenkie de Jong ooit is overkomen. En bij de kantine: „Hier heb ik veel chips gegeten man, veel chips.”

Het is een slapzak eersteklas.

Aan de andere kant: hij speelde maar een jaar bij die SV, toen PSV al voor hem aan de bel trok. Dan moet je wel belachelijk goed zijn, wat hij ook werd. Maar ja, we zagen hem vorig jaar terug bij RKC Waalwijk. Johan Derksen had aanvankelijk geen enkel vertrouwen in een goede afloop: „Dit is echt z’n allerlaatste kans. Het is of RKC of de goot hè. Maar het is een slapzak eersteklas. Hij heeft alle kansen gehad (klopt, van heel veel mensen uit de voetbalwereld, red.), maar ze niet benut. En dat terwijl deze jongen miljonair bij Barcelona had kunnen zijn.”

‘Bijna naar Hunkemöller om een beha te passen’

In Waalwijk zien we een boze Ihattaren, die eerst echt dankbaar was met de kans die men hem in Brabant gaf. „Ik kan moeilijk dealen met dit schijtvoetbal.” En: „Ze mogen blij zijn dat ik er ben.” Au. Het is nou niet zo dat kenners hem direct weer als kandidaat voor Ajax, Feyenoord of PSV zien. Dat het niet goed ging, geeft hij echter ruiterlijk toe. „Voetbal stond niet meer op één, ik vrat en was zo 120 kilo. Ik ging bijna naar Hunkemöller om een beha te passen.”

Mental coach Bram Bakker stond hem vanuit een heel team van mensen met goede bedoelingen voor Mohamed Ihattaren bij. Bakker noemt hem ‘onze Mo’ en zegt: „Ik trof een doodongelukkige jongen. Hij zat aan de grond, maar had wel het verlangen om eruit te komen. Hij is een lieve, emotionele jongen met een enorm probleem in het bewaken van zijn temperament en zijn impulsen.”

Al met al komt Mo Ihattaren niet altijd goed over in docu De Beproeving, maar soms ook wel. De documentaire is of lijkt wel goudeerlijk, inclusief tranen. Je gunt hem op een of andere manier ondanks al het gedoe alle goeds. Maar misschien gun ik mezelf en alle andere voetballiefhebbers eigenlijk die vreselijk goede speler die hij ooit zou worden.

Aantal blikken uit 5: 3

Mo Ihattaren – De Beproeving is vanavond (15 oktober) om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Via NPO Start is de docu al te zien.

