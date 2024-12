Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

70 miljoen extra voor ombouwen kantoren naar woningen? Deze econoom heeft een hard hoofd in dat kabinetsplan

Meer kantoren ombouwen tot woningen. Voor dat plan trekt het kabinet nog eens 70 miljoen euro extra uit tot en met 2032. Bedoeld om 32.000 extra woningen te genereren. Maar een econoom betwijfelt of dat wel haalbaar is.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Vorige week kwam woonminister Mona Keijzer samen met allerlei partijen vanuit de woningmarkt bijeen tijdens de Woontop. Daar moesten harde afspraken worden gemaakt over over de bouw van 100.000 woningen per jaar.

Econoom betwijfelt extra 70 miljoen voor ombouwen kantoren

Het is niet gek dat als mogelijke oplossing voor het woonprobleem, ook vaak het benutten van leegstand wordt genoemd. Dat ziet ook het kabinet als oplossing en met de nog eens extra uitgetrokken 70 miljoen euro hopen zij 35.000 woningen op te leveren. Eerder trok het kabinet hier al 80 miljoen uit voor het ombouwen van commercieel vastgoed naar woningen. Maar dat geld is op, dus komt daar deze extra 70 miljoen bovenop.

Maar Sectoreconoom Bouw en Vastgoed Paul Bisschop van ABN Amro heeft een hard hoofd in dit plan. Dit bedrag is namelijk een leenfaciliteit, legt hij tegen BNR uit. „Daarmee kunnen ontwikkelaars de eerste fase van een woningbouwproject financieren, wat in de praktijk heel lastig is.” Die eerste leenfaciliteit van 80 miljoen was populair, want die is dus inmiddels helemaal op.

Kantoorlocaties voor woningen?

Voor dit soort transformatieprojecten zijn forse investeringen nodig. Die 35.000 woningen in 2032 is volgens Bisschop een behoorlijk aantal. „En het ‘laaghangende fruit’ als het gaat over transformatie van kantoorpanden is inmiddels wel geplukt. De panden die makkelijk om te katten zijn, die zijn de afgelopen tijd al tot woningen omgekat.”

Hij vraagt zich dan ook af of 35.000 woningen een haalbare kaart is. „In theorie is het een goed idee. Omdat de kantorenmarkt het best moeilijk heeft, met best wat leegstand. Maar die leegstand vindt wel plaats op locaties waarvan je je kunt afvragen of je daar woningen moet bouwen. Langs snelwegen of bedrijventereinen. Dat zijn niet de ideale locaties voor woningen. De gebouwen die nu nog leegstaan, vragen om forse investeringen om als woning te dienen.”

Reacties